Românii continuă să fie exploatați la muncă în Germania. Asta în condițiile în care fenomenul părea a fi oprit. Cătălina Guia, consilier în cadrul unui proiect guvernamental german care se ocupă de respectarea drepturilor străinilor, a dat detalii incendiare, pentru Deutsche Welle. Ea a vorbit despre acest subiect extrem de sensibil.

„Mediatizarea experienţelor de anul trecut, precum și controalele, nu au adus modificări pozitive la nivelul atitudinii angajatorilor față de sezonieri. Din contră, am observat o presiune sporită, datorita mobilității reduse a personalului și din cauza costurilor reclamate pentru asigurarea măsurilor de prevenție a răspândirii coronavirusului. Din acest motiv am avut cazuri în care sezonierii au relatat despre un volum mare de muncă, multe ore de lucru fără pauză, inexistenţa unui plan de igienă, plată insuficientă, rețineri nepermise din salariu și chiar agresivitate din partea fermierilor.

Mai mult, se observă o practică nouă extinsă de a fi reținute actele personale, buletin de identitate sau permis de conducere, sub titlul de garanție pentru eventuale daune. Acest lucru nu este permis și reţinerea actelor personale, cu excepţia cazurilor în care sunt implicate autoritățile competente, este ilegală. Am avut încă de la începutul anului o serie de cazuri din sere, pepiniere sau alte plantații, în care oamenii s-au plâns de faptul că au fost tratați mai rău decât în anii anteriori. Am fost nevoită să intervin cu ajutorul poliției, a autorităților de control și cel al colegilor de la sindicatul IG BAU pentru a recupera actele și drepturile salariale ale angajaților.”, a spus ea.

Sezonierii nu-și primesc salariul

Potrivit acesteia, la ora actuală putem vorbi despre faptul că aproape toate domeniile industriale sunt afectate de fenomenul exploatării în muncă, atunci când ne raportăm la forța de muncă importată din România.

“Problema principală vizează neplata salariului sau plata insuficientă, fie datorită tertipurilor de reducere pe hârtie a timpului de lucru, fie prin aplicarea de scăderi salariale sau sancțiuni până la jumătate din salariu. Statistic privind, în baza experienței noastre în proiect, urmează în clasament tema concedierilor abuzive, de multe ori ca reacție la solicitarea drepturilor de către angajați.

În majoritatea cazurilor există de asemenea multe întrebări în legătură cu documentația insuficientă a raportului de muncă, întâmpinând și situații de neînregistrare a contractelor de muncă. Acest fapt are ca urmare lipsa protecției sociale și a asigurării medicale în Germania. În domeniul agricol, mai ales în cazurile menționate, au fost încălcate multe prevederi legale, oamenii aflându-se și în situații de risc de infectare cu coronavirus.”, a povestit Gruia.

Potrivit acesteia, pentru a se proteja în fața abuzurilor este esențială informarea înaintea oricărei decizii.