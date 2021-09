Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai apreciați actori din România, a ajuns de urgență la spital în cursul zilei de vineri. În vârsta de 82 de ani, problemele de sănătate nu-i dau pace și pare să fie într-o stare teribilă. Acesta a vorbit cu Impact.ro despre starea sa din punct de vedere medical.

Fostul director de la Teatrul de Revistă “Constantin Tănase” din București, Alexandru Arșinel a fost infectat recent cu SARS CoV-2, ajungând și atunci în spital, iar acum pare că are din nou de problemele de sănătate. El spune că are momente când simte că îl lasă puterile, fapt pentru care a fost nevoit să ajungă pe mâna medicilor.

“Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție. Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât”, a declarat pentru Impact.ro, Alexandru Arșinel.