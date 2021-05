Alexandru Arșinel s-a vindecat de coronavirus: Se pare că vaccinarea mi-a salvat viața și mie și soției

În urmă cu trei săptămâni, Alexandru Arșinel și soția sa erau internați la spital din cauza coronavirusului. Cei doi s-au luptat cu virusul și cu complicațiile pe care acesta le-a produs dar, într-un final, au reuțit să combată COVID-ul. Actorul a vorbit, la Exclusiv VIP, despre perioada grea prin ca a fost nevoit să treacă.

”Am făcut vaccinul, eram fericit, pregăteam o premieră. Într-o zi au apărut niște simptome, nu foarte puternice, am cerut să fiu testat și la test am ieșit pozitiv. Și, uite așa, s-a aflat că am coronavirus, și eu, și soția mea, și, prin sprijinul dat de Matei Bals, am fost colectat, cum s-ar spune, din casă, împreună cu soția și dus acolo. Am avut acest noroc să fiu înconjurat de o echipă de medici excelenți. Am fost un caz special, fiind bântuit cu o boală imunosupresoare cu transplant.”, spune acesta.