Meshek Wings, care a lansat primele curse charter către țara noastră în 2013, a crescut foarte mult traficul către România comparativ cu alți ani, în 2019 aducând 40.000 de turiști iar în acest an estimarea fiind de 45.000 de turiști.

Anul trecut, Meshek Wings a organizat, la Poiana Brașov, un eveniment al unei firme furnizoare de electricitate din Israel, cu 600 de participanți, iar în acest an este în negocieri avansate cu companii care vor aduce grupuri mari, de peste 800 de persoane. ”Acum doi ani am adus, din Israel, un grup de 900 de persoane, la un eveniment organizat la hotelul InterContinental din București. Grupurile mari venite la reuniuni ale companiilor, pe lângă partea de MICE și de turism de afaceri, reprezintă și un potențial mare de promovare a României. O parte dintre aceștia descoperă potențialul turistic al României și vor reveni ca turiști de leisure. La ora actuală, deci în sezonul de iarnă, merg foarte bine circuitele dedicate familiilor dar și circuitele pentru persoane care își caută mâncare specială”, declară Meidan Butnaru, directorul comercial al Meshek Wings.

”Din acest an o să ne axăm, cu puterea noastră de negociere și de promovare, pe partea de incoming pentru România, și pe alte piețe, precum Spania și Polonia. În plus, dorim să aducem turiști străini în România și din alte țări pe care le vom anunța la momentul potrivit. Pe de altă parte, ne așteptăm la sprijinul mai puternic al autorităților pentru ceea ce înseamnă incoming, pe care îl consider – și nu este doar părerea mea – unul dintre motoarele importante ale României în ceea ce privește economia. Nu dorim neapărat sprijin financiar, ci sprijin în domeniul legislației și al promovării, lucruri care trebuie făcute ca să putem crește volumul de turiști, așa cum am făcut-o de pe piața israeliană, și de pe alte piețe”, subliniază Meidan Butnaru. Acesta amintește că banii intrați din România din incoming, așa cum sunt cei 180 de milioane de dolari generați de Meshek Wings, rămân integral în țară, susțin economia națională și reprezintă export de servicii.

Meshek Wings și România

Meshek Wings a înregistrat o creștere semnificativă a turiștilor din Israel pentru sezonul de iarnă, mai precis pentru perioada decembrie – ianuarie. În acest interval, turiștii au preferat destinațiile București și Valea Prahovei, cu Sinaia și Predeal. Pe de altă parte, vânzările pentru Litoralul românesc au început în acest an, în premieră pentru piața israeliană, în luna decembrie. Pe partea de evenimente și congrese, delegațiile din Israel preferă Poiana Brașov și București, datorită capacității mari de cazare.

Pentru sezonul 2020, turiştii israelieni aleg, în continuare, pe Litoralul românesc, în special în stațiunile Mamaia şi Neptun. Pe Valea Prahovei, pe lângă Sinaia şi Predeal, Bran a început să atragă din ce în ce mai mulţi turişti din această țară.

”Turistul israelian mai cheltuiește, în medie, încă circa 300 de dolari, pe lângă pachetul turistic care include cazare și transport cu avionul, care se ridică, în medie, la 600 de dolari. Dacă facem un calcul, turiștii aduși de mine prin Meshek Wings au cheltuit, de-a lungul timpului, în România, punând un preț mediu de 900 de dolari per turist inclusiv toate cheltuielile extra-pachet turistic, peste 180 de milioane de dolari”, susține Meidan Butnaru.

De ce vin turiștii israelieni în România? Potrivit consultanților Meshek Wings, chiar dacă nu avem infrastructură foarte bine pusă la punct, noi, românii, trebuie să folosim avantajele turistice. România este o destinație foarte bună pentru familişti. Oraşele mari și stațiunile din preajma acestora oferă multe atracții. Pe Litoral avem telegondola, Aqua Park, în Bucureşti avem acum parcuri de distracţie gen Therme, Edenland, mall-uri, iar pe munte avem Dino Parc, Parc Aventura, Zao Planet, Aquapark Paradisul Acvatic și multe altele.

La ora actuală, Meshek Wings este lider de incoming în România pe partea de grupuri organizate atât pe Litoralul românesc, cât și pentru produsele city break în București și pe Valea Prahovei și Poiana Brașov în sezonul de vară.

Despre Meidan Butnaru

Meidan Butnaru s-a născut într-o familie de origine română din Bacău, ulterior stabilită în Israel în anii ‘60, dar ai cărei membri au rămas patrioţi români, la rândul său păstrând tradiţia şi iubirea ţării mai departe. De mai bine de 16 ani activează în domeniul turismului, al aviaţiei şi în cadrul învăţământului universitar (profesor de turism şi aviaţie comercială), având mai multe poziţii în diferite firme de turism din Israel, unde s-a ocupat de mai multe destinaţii importante. În prezent este directorul comercial al touroperatorului israelian Meshek Wings Tours Ltd, s-a remarcat, încă de acum 6 ani, drept cel mai important lider de incoming pentru piaţa românească pe curse charter.

În ultimii ani, Meidan Butnaru a reuşit să combine iubirea sa pentru ţara de origine cu profesia din domeniu, iar în ultimii 6 ani a reuşit să devină lider în Israel pe piaţa românească. Factori importanţi au fost patriotismul şi adaptarea rapidă a pieţei, abilitatea de a crea produse noi plus pasiunea pentru meserie. Nu a fost deloc uşor pentru o persoană tânără, de 35 de ani, să aducă pe parcusul acestor ani mai bine de 200 de mii de turişti în România. În momentul de faţă, Meidan Butnaru este director comercial al firmei Meshek Wings din Israel, unul dintre cei mai mari touroperatori din Israel, care face parte din concernul Tacam – cu activităţi de peste 1 miliard de dolari pe an. “Dintotdeauna am iubit avioanele, am fost uimit cum poate o imensitate de metal să plutească în aer. De la o vârstă fragedă (13 ani), eu am ales întotdeauna destinaţiile vacanţelor familiei mele, împreună. Studiam ţara, harta, cream itinerarii… Încă îmi amintesc că bunica mea (Dumnezeu să o ierte) mă certa mereu că mă joc cu avioanele până la miezul nopţii, aşa că pot să spun că am fost născut pentru această meserie. În timpul şcolii, după un studiu lung, am înţeles ce implică un întreg zbor comercial, şi am ales să fiu pe partea grea şi cea importantă, adică partea comercială. Consider că eu sunt pilotul adevărat, deoarece fără pasageri avionul nu va zbura”, spune Meidan, despre alegerea carierei din turism şi aviaţie.

După ce în 2014 a deschis cu succes curse charter către Constanţa şi Bucureşti, iar în 2016 către Oradea, oferind şi pachete turistice pentru Sibiu, omul de turism israelian de origine română Meidan Butnaru anunţă diversificarea destinaţiilor pentru viitorul apropiat.

Secretul cel mai mare al lui Meidan Butnaru, care a ajuns într-o funcţie importantă la doar 30 de ani, este acela că iubeşte meseria. Îi plac provocările, niciodată nu a ales calea cea mai simplă. „Visez, respir, trăiesc şi mănânc turismul împreună cu aviaţia” – este deviza lui. Până în prezent, Meidan Butnaru a adus peste 200.000 de turişti israelieni în România.

Te-ar putea interesa și: