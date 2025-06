Donald Trump a afirmat că principalul subiect al discuțiilor de la summit a fost necesitatea ca ceilalți membri NATO să preia o parte mai mare din responsabilitatea apărării Europei, inclusiv din punct de vedere financiar. El a menționat că rata contribuțiilor a crescut de la 2% la 5%.

De asemenea, a spus că unii lideri i-au recunoscut dificultățile în a atinge pragul de 3% timp de 20 de ani, în timp ce el a reușit să ajungă la 5%, iar majoritatea membrilor alianței vor începe acum să contribuie mai mult.

„Accentul principal al conversațiilor noastre la summit a fost necesitatea ca alți membri NATO să preia povara apărării Europei, care a inclus povara financiară, după cum știți… a fost de 2% și am ajuns la 5%. […]

Câțiva dintre ei au venit la mine, unul în special, a spus: «Domnule, am încercat să ajungem la 3% timp de 20 de ani și nu am reușit, iar dumneavoastră ați ajuns la 5%» , așa că vor fi … majoritatea dintre ei. Cred că aproape toți vor contribui acum”, a declarat el, potrivit The Guardian.