Traian Băsescu, fostul președinte al României și actual europarlamentar, a declarat marți seara că intenționează să se retragă din viața politică la încheierea mandatului său.

În schimb, acesta a menționat că se implică într-o fundație care îi aduce pe elevi la Bruxelles pentru a vizita Parlamentul European.

Iată dialogul purtat între jurnalistul Cosmin Prelipceanu și Traian Băsescu, în cadrul unei emisiuni televizate de marți seară, 5 martie:

Traian Băsescu a confirmat și spune că plănuiește să se implice tot mai mult în munca din cadrul fundației sale. Prin aceasta, fostul lider al României îi ajută pe liceeni să viziteze Parlamentul European.

„Mi-am făcut o fundație. Am înregistrat-o deja și o să încerc, spre exemplu am foarte multe invitații de la licee. Sau am dus liceeni la Bruxelles în cadrul acelui program.

N-am dus oameni de partid, am luat clase de liceu și le-am dus la Bruxelles să vadă Parlamentul.

Chiar acum am 60 de copii, săptămânile următoare, pe care-i aduc, și de la școli private și de la școli de stat”, a precizat Băsescu, potrivit Digi24.