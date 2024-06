Fostul președinte Traian Băsescu a făcut dezvăluiri la Realitatea Plus și a povestit cum și-a ales numele de cod Petrov, sub care făcea rapoarte la Securitate.

Fostul președinte al României a confirmat că a optat personal pentru numele conspirativ Petrov, sub care a furnizat numeroase informări către Securitate.

„Eu singur mi-am pus numele Petrov. A fost decizia mea idioată în fața ofițerului de la contraspionajul militar. Nu aveam cum să știu că la contrainformații eram sub dublă coordonare: și armată și securitate. Nu e în regulă să pui așa ceva la conducerea țării”, a declarat Traian Băsescu la Realitatea Plus .

Petrov este numele de cod cu care sunt semnate două note informative din 1975, redactate olograf, care stau la baza declarării fostului președinte al României, Traian Băsescu, drept colaborator al Securității.

Două note informative, datate 5 mai 1975, redactate olograf și semnate cu numele de cod Petrov, au stat la baza deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) prin care Traian Băsescu a fost declarat colaborator al Securității.

„Nu are prieteni în clasă şi, din cauza caracterului său, nici nu este acceptat în anturajul colegilor. Din discuţiile purtate cu verişoara lui, V., de profesie învăţătoare, am înţeles că E. ar fi dispus, în cazul în care ar reuşi să cunoască în străinătate o fată cu avere, să rămână acolo. Cu verişoara lui L. am avut ocazia să discut aceste probleme deoarece am fost la un moment dat prieteni”.