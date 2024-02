Pseudonimul „Petrov” apare în două însemnări din anul 1975, scrise manual, care au fost folosite pentru a susține acuzația împotriva fostului președinte al României, Traian Băsescu, că ar fi colaborat cu Securitatea.

Băsescu a vorbit pentru prima dată acest lucru într-o emisiune televizată. Realitatea Plus a dezvăluit informații necunoscute până acum despre dosar, consecințele acestuia și despre un alt dosar încărcat de controversă. Este vorba despre cel în cadrul căruia Puiu Popoviciu a primit o condamnare la 7 ani de închisoare.

Amintim că, în temeiul a două note informative datate 5 mai 1975, scrise de mână și semnate cu pseudonimul Petrov, Curtea Supremă a decis că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea.

„Nu are prieteni în clasă şi, din cauza caracterului său, nici nu este acceptat în anturajul colegilor. Din discuţiile purtate cu verişoara lui, V., de profesie învăţătoare, am înţeles că E. ar fi dispus, în cazul în care ar reuşi să cunoască în străinătate o fată cu avere, să rămână acolo. Cu verişoara lui L. am avut ocazia să discut aceste probleme deoarece am fost la un moment dat prieteni”, era conținutul uneia dintre cele două note.