Doliu imens în lumea muzicii. O mare cântăreaţa braziliană Elza Soares a încetat din viață. Ea a murit la vârsta de 91 de ani. Considerată diva cântecului brazilian aceasta a murit din „cauze naturale” la reşedinţa din Rio de Janeiro. Anunțul a fost făcut de serviciul său de presă, scrie Le Figaro.

„Cu mare tristeţe şi cu durere vă informăm decesul cântăreţei şi compozitoarei Elza Soares la vârsta de 91 de ani (…) în locuinţa sa din Rio de Janeiro, din cauze naturale”, se arată în comunciatul difuzat pe contul de Instagram al artistei.

Cu peste 30 de discuri lansate în mai mult de 60 de ani carieră, diva era considerată drept una dintre cele mai mari voci ale cântecului brazilian. În 1999, BBC a numit-o „cântăreaţa braziliană a mileniului”.

Viața lui Soares, marcată de numeroase drame personale

Marcată de numeroase drame personale, cântăreața Elza Gomes da Conceição Soares a devenit un simbol al rezistenţei şi curajului spre finalul vieţii sale. Fiica unui muncitor şi a unei spălătorese, ea s-a născut la 23 iunie 1930 într-o favelă din Rio de Janeiro. Tatăl a forţat-o să se căsătorească al vârsta de 12 ani şi a devenit mamă un an mai târziu.

A avut şapte copii cu primul soţ, dintre care doi au murit prematur. Văduvă la 21 de ani, ea a mărturisit că a furat mâncare pentru a-şi hrăni copiii. A trăit 17 ani cu fotbalistul brazilian Mané Garrincha cu care a avut un fiu ce a murit la vârsta de 9 ani. „Iubita şi eterna Elza a plecat să se odihnească, dar ea va rămâne în istoria muzicii şi în inimile noastre şi în cele ale milioanelor de fani din toată lumea. Aşa cum şi-a dorit, Elza Soares a cântat până la final”, se încheie comunicatul.

O altă veste tristă a zguduit lumea muzicii

Tot astăzi, lumea muzicii a mai fost zguduită de o veste tristă. Cântărețul și actorul Meat Loaf a murit, joi noapte, la vârsta de 74 de ani, a confirmat familia. „Bat Out of Hell” și „I’d Do Anything for Love” sunt două dintre cele mai cunoscute hituri ale artistului.

Cântăreţ şi actor, Meat Loaf, pe numele său real Marvin Lee Aday, cu o carieră de şase decenii şi peste 100 de milioane de copii ale albumelor sale vândute în întreaga lume, a murit pe 20 ianuarie. Albumul de debut al lui Meat Loaf, „Bat Out of Hell”, scris şi compus de Jim Steinman şi lansat în 1977, este unul dintre cele mai vândute albume din istoria SUA (peste 14 milioane de copii).