Cunoscuta actriță Betty White s-a stins din viață la vârsta de 99 de ani la reședința sa, notează TMZ, care adaugă că decesul s-a produs vineri dimineața.

Actrița de comedie s-a născut în anul 1922 și ar fi urmat să împlinească 100 de ani pe data de 17 ianuarie.

„Chiar dacă Betty era pe cale să împlinească 100 de ani, am crezut că va trăi pentru totdeauna”, a transmis agentul său Jeff Witjas, conform The Guardian.

Potrivit presei de peste ocean notează că Betty White a câștigat patru premii Globul de Aur (1986, 1987, 1988, 1999) pentru „cea mai bună actriţă de televiziune” cu rolul din „The Golden Girls”.

De asemenea, Betty White a câștigat opt premii Emmy, fiind nominalizată de 21 de ori, dar şi trei premii „Screen Actors Guild Awards”.

Betty White a continuat să fie un star la 60 de ani şi un fenomen al culturii pop la 80 şi 90 de ani, notează Reuters.

Ea încă juca într-un serial de comedie, “Hot in Cleveland”, la vârsta de 92 de ani. Din păcate, serialul a fost anulat la finele lui 2014.

Actriţa şi-a atribuit longevitatea stării bune de sănătate, norocului şi faptului că îi place ce face.

Imediat după anunţul morţii lui Betty White, multe vedete de peste ocean, dar şi admiratori, au umplut reţelele de socializare cu mesaje de condoleanţe, printre aceştia numărându-se inclusiv fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama.

The world looks different now. She was great at defying expectation. She managed to grow very old and somehow, not old enough. We’ll miss you, Betty. Now you know the secret. pic.twitter.com/uevwerjobS

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 31, 2021