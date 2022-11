Pe de altă parte, lipsa somnului a fost asociată cu efecte negative asupra sănătății, cum ar fi sănătatea mintală, bolile de inimă, hipertensiunea arterială și chiar decesul prematur. Yahoo news arată cât ar trebui să dormim, în funcție de vârstă, acesta fiind un factor esențial.

Orele de somn recomandate pentru fiecare grupă de vârstă

A face din somn o prioritate poate duce la creșterea stării de spirit și a bunăstării mintale, la funcționarea corectă a organismului, care astfel poate lupta mai bine împotriva bolilor.

Nou-născuții (0-3 luni) au nevoie de 14 până la 17 ore de somn

Cantitatea de somn recomandată nou-născuților variază. În timp ce Academia Americană de Medicină a Somnului nu are nicio recomandare privind orele de somn pentru nou-născuți, Health of Canada’s Children and Youth recomandă, zilnic, 14 până la 17 ore de somn pentru nou-născuți. Acest somn reparator îi ajută pe bebeluși să crească, după ce au venit pe lume.

Bebelușii (4-12 luni) trebuie să doarmă între 12 până la 16 ore

Pe măsură ce bebelușii cresc, au nevoie de ore mai lungi de somn. Bebelușii au nevoie de 12 până la 16 ore de somn. În timp ce mulți părinți își fac griji că bebelușii lor dorm prea mult, această cantitate de somn este, de fapt, semnul unui copil sănătos, în creștere. Practic, un bebeluș are o singură ”misiune”, iar aceea este să doarmă cât mai mult.

Copiii mici (1-2 ani) – între 11 până la 14 ore

Cei mici ar trebui să doarmă 11 până la 14 ore pe zi, ca parte a dezvoltării sănătoase. Asigurați-vă că acordați prioritate orelor de somn ale copiilor, pentru ca trupurile și mințile lor în creștere să se recupereze după toate lucrurile noi pe care încep să le experimenteze in viața de zi cu zi!

Preșcolarii (3-5 ani) trebuie să aibă ore regulate de somn

Și copiii mici au nevoie de mult somn, fiind recomandat între 10 și 13 ore de somn. La această vârstă este important să le fixați copiilor ore regulate de culcare și de trezire, pentru a le asigura obiceiuri sănătoase de somn.

Adolescenții (13-18 ani) au nevoie de până la 10 ore de somn

Pe măsură ce devin adolescenți, copiii au nevoie de 8 până la 10 ore de somn pe zi pentru a-și reface mintea și corpul. Aproape de vârsta maturității este un moment excelent pentru a începe să-i obișnuiți cu obiceiuri sănătoase de somn, pe care să le respecte pe tot parcursul vieții!

Adulții (18-64 ani) trebuie să doarmă între 7-9 ore

Timpul de somn recomandat rămâne același pentru toți adulții de 18 ani și de peste această vârstă – adică între 7 până la 9 ore de somn pe noapte. În plus, calitatea somnului este la fel de importantă ca și orele de somn. Este vital să se acorde prioritate somnului pentru a rămâne sănătoși și pentru a menține mintea și corpul puternice.

Adulții de peste 60 de ani trebuie să respecte aceste ore de somn!

Există o concepție greșită că adulții de peste 60 de ani nu trebuie să doarmă atâtea ore pe noapte. Dar unii adulți nu reușesc să doarmă cât trebuie, deoarece, odată cu vârsta, au dificultăți în a adormi. În ciuda acestor probleme, ar trebui să acorde prioritate acestor 7-9 ore de somn. În plus, somnul adecvat ajută la prevenirea unor afecțiuni precum Alzheimer.

Concluzie

În timp ce bebelușii și copiii mici au nevoie de perioade lungi de somn, orele necesare se reduc la 7 până la 9 ore pe măsură ce îmbătrânim. Cu toate acestea, acele ore de somn real, nu doar timpul petrecut în pat, sunt esențiale pentru restabilirea minții și a trupului.