Capital: – Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Liviu Radu: – Având în vedere necesitatea abordării multidisciplinare a nevoilor pacienţilor, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate, s-a impus reabilitarea şi extinderea ambulatoriului de specialitate, prin atragerea de fonduri europene cu o valoare de peste 11 milioane de lei. Ca urmare a acestei investiţii dorim să creştem eficientă şi calitatea actului medical, să reducem numărul pacienţilor care necesita internare continua, să scurtăm timpul de diagnostic şi tratament, degrevând spitalul de cheltuieli suplimentare.

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

L.R: – Dată fiind oportunitatea de finanţare din fonduri europene, în vederea creşterii capacităţii de gestionare a crizei sanitare Covid, a proiectelor privind procurarea de echipamente medicale de ultima generaţie cât şi de echipamente de protecţie destinate personalului medical, am derulat un proiect în valoare de 10 milioane de euro prin care a fost achiziţionata aparatura de înaltă performanta necesară spitalului atât în zona de protecţie a pacienţilor şi personalului medical cât şi în zona de diagnostic şi tratament.

O nouă clădire

C: – Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

L.R: – Urmând trendul ascendent al dezvoltării Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, s-a conturat idea unei construcţii noi destinată acordării de servicii medicale mamei şi copilului prin diversificarea serviciilor existente actual în spital. Astfel, împreună cu Primăria Municipiului Craiova, avem în desfăşurare un proiect de o importanţă majoră în regiune care se concentrează pe specialităţile pediatrice precum şi recuperarea neuro-motorie a copiilor, acoperind un segment slab dezvoltat al serviciilor medicale dedicate copiilor. În acesta clădire va funcţiona şi un bloc materno-fetal ce va include şi compartiment de tehnici de reproducere umană asistata.

Un alt proiect important, mai ales în acest context pandemic, pentru care am pregătit deja documentaţia specifică este extinderea şi modernizarea instalaţiei de fluide medicale, modernizări de care vor beneficia toţi pacienţii cu insuficiente respiratorii şi necesar de oxigen. Proiectul, estimat la aproximativ 2 milioane de euro, va fi realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova prin accesare de fonduri europene nerambursabile.

Deasemenea analizăm oportunitatea şi posibilitatea înfiinţării unui compartiment de transplant medular în cadrul Clinicii de Hematologie.

Pandemia, o provocare uriașă

C: – Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei? L.R: – Provocările pandemiei asupra sistemului medical au fost intens discutate în contextul unui flux foarte mare de îmbolnăviri într-un timp scurt, ceea ce a pus la grea încercare capacitatea sistemului de a gestiona resursele umane și materiale, primă măsură implementata la nivelul spitalului fiind reorganizarea secţiilor şi stabilirea unor circuite funcţionale capabile să asigure limitarea infecţiei Covid .

Cred, însă, ca pentru noi, cea mai mare provocare a fost gestionarea pandemiei cu personal medical insuficient la un moment dat său epuizat de necesitatea de a lucra mai mult și mai des și, de ce să nu recunoaștem, timorat de stresul cauzat de aceste condiții atipice de lucru și de temerile legate de prognosticul unora dintre pacienți, care nu au avut o evoluție bună. Sunt foarte mândru de cadrele noastre medicale deoarece împreună am reușit să ne depășim limitele și să colaborăm excelent în toată această perioadă dificilă și să devenim mai uniți și mai puternici.

C: – De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

L.R: – După ce am activat mulţi ani în mediul privat, recunosc că aşteptările mele în ceea ce priveşte colaborarea cu o instituţie publica se duceau către zona de birocraţie şi tot ce decurge din această. Am remarcat o deschidere totală din partea autorităţilor locale către nevoia de dezvoltare a spitalului . În anul 2017 a fost dat în folosinţă o clădire cu patru corpuri, cu o suprafaţă de 10000 de metri pătraţi, care oferă posibilitatea realizării unor circuite funcţionale necesare în vederea acordării de servicii medicale la cel mai înalt nivel, proiect realizat de Primăria Municipiului Craiova.

Alocarea de resurse financiare și managementul performant al spitalelor sunt strâns legate de obținerea unui sprijin politic și financiar la nivelul comunităților, dar și de capacitatea financiară la nivel național de a păstra și dezvolta în permanență abilitățile unui personal medical din ce în ce mai mult tentat de oportunitățile oferite de condițiile din alte ţări.

Banii, resursă indispensabilă progresului

C: – Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

L.R: – Un tânăr aflat la început de drum într-o carieră asemănătoare ar trebui să își folosească energia, entuziasmul şi pasiunea pentru a-și forma o echipă solidă și bine pregătită în rezolvarea provocărilor diverse ale domeniului. De asemenea, el sau ea ar trebui să inspire prin propriul exemplu, dovedind o deosebită capacitate de muncă, integritate ireproșabilă și determinarea de a depăși obstacolele prin soluții creative. Un manager capabil este acela care împletește armonios cunoașterea cu experiența în optimizarea activităților pe care le coordonează astfel încât toată lumea să aibă de câștigat. Nu există lideri perfecți, însă există lideri foarte buni care știu să-și adapteze stilul de conducere la situații, în funcție de particularitățile personalului subordonat sau colaborator.

Scopul nostru ca manageri de spitale este recâştigarea încrederii cetăţenilor în sistemul public de sanitate.

C: – Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

L.R: – Se vor diversifica şi utiliza noi metode de finanţare a serviciilor spitaliceşti care să aibă ca bază performanţa şi calitatea serviciilor oferite pacienţilor fapt care va genera o concurenţă şi mai mare între mediul privat şi cel de stat.

Apariţia unor noi modele de management pentru asigurarea continuităţii în îngrijirea bolnavului în condiţii de eficienţă terapeutică şi economică.

Se va pune accentul pe dezvoltarea serviciilor de prevenţie, pe creşterea proporţiei de paturi de internare continua pentru pacienţii cronici.

C: – Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

L:R: – Resursă indispensabilă progresului. Asta reprezintă banii pentru orice manager competent care înțelege să aducă un plus de valoare domeniului în care acționează. Banii vor însemna, în cazul meu, un plus de aparatură performantă, investiții în tehnologie care salvează vieți salvând timp și îmbunătățind diagnosticele și tratamentul, un plus de cursuri de specializare pentru personalul medical și auxiliar, un mediu spitalicesc bine îngrijit care să confere pacientului un plus de demnitate și un confort sporit pentru a depăși problemele de sănătate mai ușor, un loc de munca demn unde personalul sanitar își poate exercita pregătirea la standarde înalte, programe de informare și prevenție a unor boli cronice și multe altele.

Performanța bazată pe investiție creează progres real și rapid în beneficiul pacienților, aparținătorilor, personalului medical şi auxiliar, dar și societății în ansamblul său prin restabilirea încrederii în sistemul medical.