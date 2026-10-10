TOP 20 cele mai înfricoșătoare filme horror! Ce producție a făcut pulsul spectatorilor să ajungă la 134 de bătăi pe minut?

SURSA FOTO: Dreamstime - un grup de fete care se uită la un film horror

Care este filmul horror care provoacă cea mai mare frică, dincolo de preferințele personale? Un studiu științific a căutat răspunsul monitorizând pulsul spectatorilor în timpul vizionării unor producții de groază. Rezultatele aduc în prim-plan un film din 2012 și dezvăluie recordul neașteptat stabilit de o producție lansată în 2026.

Un studiu științific care a monitorizat ritmul cardiac al spectatorilor în timpul vizionării unor filme horror a stabilit care sunt cele mai înfricoșătoare producții din acest gen. Clasamentul este dominat de Sinister, filmul din 2012 regizat de Scott Derrickson, în timp ce o producție lansată în 2026 a stabilit un nou record pentru momentele de spaimă bruscă, cunoscute sub denumirea de jump scares.

Studiul „Science of Scare” (Știința Spaimei), ajuns la a șaptea ediție, urmărește reacțiile fiziologice ale spectatorilor care vizionează filme horror în limba engleză. Sute de voluntari poartă dispozitive care măsoară ritmul cardiac, pentru a determina intensitatea reacțiilor provocate de scenele de groază.

Metodologia folosită pentru realizarea clasamentului se bazează pe un sistem numit „Scare Score” (Scorul Spaimei), care combină ritmul cardiac, exprimat în bătăi pe minut (BPM), cu variabilitatea ritmului cardiac (HRV), măsurată în milisecunde. Aceasta din urmă reflectă variațiile intervalelor dintre bătăile inimii. Studiul ia în calcul și valoarea maximă atinsă de puls în timpul vizionării, pentru a evalua intensitatea momentelor de spaimă.

Filmul Sinister, lansat în 2012 și regizat de Scott Derrickson, ocupă primul loc în clasamentul general. Producția supranaturală a determinat creșterea ritmului cardiac mediu al spectatorilor cu 34%, de la 64 la 86 de bătăi pe minut. În cea mai intensă scenă, pulsul a ajuns la 131 de bătăi pe minut.

Combinația dintre momentele de spaimă bruscă și atmosfera de neliniște persistentă i-a adus filmului un scor de 96 din 100, cel mai mare înregistrat în cadrul studiului.

Ca reper, ritmul cardiac normal în stare de repaus pentru adulți se situează, de regulă, între 60 și 100 de bătăi pe minut. Valorile diferă însă în funcție de vârstă, nivelul de activitate fizică și alți factori individuali.

Ediția din acest an a studiului a inclus 15 filme noi, printre care producțiile Obsession și Backrooms. Acestea au concurat cu titluri horror consacrate, însă niciunul dintre filmele nou introduse nu a reușit să intre în primele 20 de poziții ale clasamentului.

Filmul Undertone, produs de studioul A24 și inspirat de un podcast despre fenomene paranormale, este considerat cea mai înfricoșătoare producție horror din 2026, potrivit rezultatelor studiului. Acesta ocupă locul 33 în clasamentul general.

În schimb, filmul Resident Evil, regizat de Zach Cregger și lansat în 2026, a stabilit un nou record pentru intensitatea reacțiilor provocate de momentele de spaimă bruscă. Producția a înregistrat un vârf al ritmului cardiac de 134 de bătăi pe minut, depășind recordul deținut anterior de filmul care s-a aflat pe primul loc în clasament în ultimii patru ani.

Clasamentul realizat în cadrul proiectului „Science of Scare” este condus de Sinister, urmat de Host și Skinamarink. Pe următoarele poziții se află Insidious și The Conjuring.

Primele 20 de locuri sunt ocupate de Sinister, Host, Skinamarink, Insidious, The Conjuring, Hereditary, Smile 2, Smile, The Exorcism of Emily Rose, Talk to Me, Hell House LLC, The Conjuring 2, It Follows, The Dark and the Wicked, The Descent, Paranormal Activity, The Babadook, A Quiet Place 2, The Autopsy of Jane Doe și Insidious 2.

Deși studiul oferă o metodă bazată pe date fiziologice pentru compararea filmelor horror, rezultatele sunt influențate de modul în care sunt construite scenele de groază. Producțiile care folosesc frecvent momente de spaimă bruscă pot provoca reacții fiziologice puternice, ceea ce le poate avantaja în acest tip de clasament.

Totuși, această tehnică este criticată de o parte dintre pasionații genului horror, care o consideră un artificiu prea des folosit pentru a surprinde spectatorii. Deși poate declanșa o reacție imediată și o creștere rapidă a ritmului cardiac, surpriza nu este neapărat echivalentă cu o senzație profundă de teamă.