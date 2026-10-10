Suplimente naturale în loc de statine? Un medic demontează mitul tratamentelor naturale pentru colesterol: Unele chiar îl cresc

Multe persoane cu colesterol mărit evită statinele și preferă remediile naturale, însă medicul cardiolog Alexandru Covaciu avertizează că suplimentele populare nu pot înlocui tratamentul dovedit. Citând studiul clinic SPORT realizat de Cleveland Clinic, specialistul arată cum o doză mică de statină a redus LDL-colesterolul cu 38%, în timp ce usturoiul, turmericul sau uleiul de pește au avut efect egal cu placebo.

Alegerea unui tratament natural în locul medicamentelor clasice pentru reducerea colesterolului este o tendință din ce în ce mai prezentă printre pacienți. Totuși, medicul specialist cardiolog Alexandru Covaciu atrage atenția că percepția pozitivă asupra produselor naturale nu garantează și eficiența lor terapeutică.

În timp ce termenul „natural” oferă o senzație de siguranță, deciziile medicale trebuie să se bazeze pe date concrete și pe studii clinice riguroase, nu pe preferințe sau reclame.

Diferența majoră dintre tratamentele prescrise de medici și suplimentele alimentare a fost demonstrată prin cercetare directă. Medicul invocă studiul SPORT, realizat de prestigioasa Cleveland Clinic și publicat în Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Cercetarea a urmărit aproape 200 de pacienți cu risc cardiovascular crescut, timp de 28 de zile. Aceștia au primit fie o doză redusă de statină (rosuvastatină 5 mg), fie placebo, fie unul dintre suplimentele populare promovate pentru sănătatea inimii, precum uleiul de pește, usturoiul, turmericul, scorțișoara, sterolii vegetali sau drojdia roșie de orez.

Rezultatele cercetării au fost extrem de clare: administrarea dozei mici de statină a dus la o scădere de aproape 38% a nivelului de LDL-colesterol.

În schimb, niciunul dintre suplimentele analizate nu a obținut un efect mai bun decât substanța placebo, iar în cazul usturoiului s-a înregistrat chiar o ușoară creștere a colesterolului rău.

De asemenea, efectele adverse au fost la fel de rare în toate grupurile studiate, reconfirmând siguranța tratamentului medicamentos.

Lipsa de eficiență a suplimentelor provine din absența normelor stricte de control. Spre deosebire de medicamente, suplimentele nu parcurg aceleași verificări riguroase de doză, puritate și eficiență.

Chiar dacă un stil de viață sănătos, bazat pe alimentație echilibrată, mișcare și renunțarea la fumat, rămâne esențial, suplimentele pot oferi un fals sentiment de siguranță.

În acest timp, plăcile de aterom pot continua să se dezvolte pe artere, motiv pentru care orice modificare a tratamentului trebuie discutată în prealabil cu medicul curant.

Colesterolul LDL (lipoproteine cu densitate mică) este o particulă care transportă colesterolul prin sânge către celulele organismului. Colesterolul este o substanță grasă de care corpul are nevoie pentru a produce hormoni, vitamina D și componente ale membranelor celulare. Problema apare atunci când nivelul colesterolului LDL din sânge devine prea ridicat.

LDL este cunoscut drept „colesterolul rău” deoarece, în exces, poate contribui la formarea plăcilor de aterom pe pereții arterelor. Aceste depuneri conțin colesterol, grăsimi și alte substanțe și pot îngusta vasele de sânge, reducând circulația. În timp, arterele își pot pierde elasticitatea, iar riscul de boli cardiovasculare crește.

Un nivel ridicat al colesterolului LDL este asociat cu un risc mai mare de infarct miocardic și accident vascular cerebral. Pericolul este cu atât mai important cu cât colesterolul mărit nu provoacă, de regulă, simptome evidente, astfel că o persoană poate avea valori crescute fără să știe.

Nivelul LDL poate fi măsurat printr-o analiză de sânge, în cadrul profilului lipidic. Valorile considerate potrivite diferă în funcție de vârstă, starea generală de sănătate și riscul cardiovascular individual. Pentru persoanele cu risc ridicat, medicul poate recomanda o țintă mai scăzută.