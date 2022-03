The New York Times: Bătălia pentru Kiev tinde să devină un conflict îndelungat și sângeros

Sursă: Dreamstime

Pentru armata rusă, premiul cel mai mare ar fi capitala Ucrainei. Dacă Rusia încearcă s-o cucerească, asta ar provoca unul dintre cele mai mari conflicte urbane de după cel de-Al Doilea Război Mondial, a scris Andrew E. Kramer pentru The New York Times.