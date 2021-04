Testarea anti-Covid-19, aplicată masiv în mediul privat. În 2020, pe fondul pandemiei, companiile din România au ales să protejeze sănătatea angajaților, atât prin abonamentele medicale, cât și prin testarea periodică.

Datele REGINA MARIA arată că aproximativ 700 de companii din portofoliul său au efectuat peste 40.000 de teste pentru depistarea și diagnosticarea COVID-19, în beneficiul a peste 36.000 de angajați din toată țara, atât din zona de producție, cât și din zona de office, pentru a contribui la confortul și siguranța lor.

Testarea anti-Covid-19, aplicată masiv în mediul privat. Focarele de infecție, identificate la timp

Din totalul testelor efectuate de companii în mai puțin de un an, aproximativ 80% au fost de tip RT-PCR, fiind urmate de testele imunologice de anticorpi și de cele antigen rapide, de diagnostic.

De asemenea, în cazul a aproximativ 10% din testele RT-PCR diagnosticul a fost “detectabil”, adică a indicat prezența COVID-19.

Testarea a ajutat companiile să identifice și să elimine la timp eventualele focare de infecție, și să își continue activitatea economică, chiar în starea de urgență.

Creșterea de până la 9 ori a capacității de testare

“Parteneriatele pe care le avem cu companiile din portofoliul nostru sunt îndelungate și valoroase și datorită faptului că am reușit mereu să lucrăm împreună pentru a ne adapta rapid nevoilor lor și realităților cotidiene.

Acest parteneriat a devenit și mai strâns în timpul pandemiei, când nu doar că ne-am mobilizat pentru a oferi campanii ample de testare, ci am și digitalizat serviciul de Medicina Muncii, am lansat un shop online unde abonații își pot face upgrade sau pot cumpăra abonamente pentru familie, am lansat o serie de webinarii și programe de wellbeing, Corporate Sano fiind doar un exemplu.

Alături de testarea COVID-19, care a presupus eforturi considerabile din partea noastră – echipe și fluxuri dedicate, creșterea de până la 9 ori a capacității, am fost alături de partenerii noștri printr-o serie de alte beneficii care i-a ajutat să diminueze provocările pandemiei.

Specialiștii REGINA MARIA au fost în permanență alături de companii, au oferit consultanță și audit pentru evaluarea nevoii de testare din fiecare organizație în parte, dar și în implementarea riguroasă a măsurilor de prevenție.

Credem că testarea va rămâne în continuare un beneficiu pe care angajatorii îl vor oferi angajaților, din dorința de a-i proteja și, implicit, de a-și continua în siguranță activitatea, alături de abonamentele medicale și pachetele de screening.”, precizează Andreea Minuță, Director Divizie Abonamente Rețeaua de sănătate REGINA MARIA.

Industriile cu cel mai mare volum de teste COVID-19

Majoritatea companiilor care au ales testarea ca metodă de prevenție și siguranță sunt din București, Brașov, Constanța, Timișoara.

Mai mult, companiile cu cel mai mare volum de teste COVID-19 sunt din industrii precum: financiar-bancar, IT, HoReCa, transporturi (auto, maritim), energie, gaze și electricitate, retail, telecom, industria alimentară, media și publicitate, construcții, industria farmaceutică sau educație (școli și instituții de învățământ).

”Testarea continuă a colegilor noștri a devenit o activitate esențială de-a lungul ultimului an, în condițiile în care BCR și-a ținut deschise permanent, în toată această perioadă, cele 370 de sucursale din întreaga țară, precum și operațiunile bancare.

Colegii noștri s-au aflat mereu în prima linie a efortului nostru de a rămâne disponibili clienților noștri, ceea ce, pe lângă asigurarea măsurilor de protecție, a făcut critică asigurarea testării prompte, masive și recurente.

În acest context, am vrea să le mulțumim partenerilor noștri de la Regina Maria pentru că ne-au sprijinit cu un proces personalizat, simplu și rapid de programare și testare, mai ales în perioadele de vârf ale pandemiei, când presiunea solicitărilor a fost la cote maxime”, a declarat Ileana Refat, Șef Departament Relații Muncă, Direcția Resurse Umane, Banca Comercială Română.

Comportamentul de testare al companiilor, diferit.

De asemenea, comportamentul de testare al companiilor a fost diferit. O parte din companii au aplicat această metodă de screening pentru tot personalul, restul testându-și angajații doar în situații punctuale – confirmarea infecției, testarea contacților direcți, testarea managementului în cazul unor întâlniri esențiale sau călătorii în afara țării.

Testarea COVID-19 ca metodă de prevenție, protejare a sănătății angajaților și, în mod direct, a business-ului, va continua să fie un beneficiu extrasalarial oferit de angajatori, alături de abonamentele medicale, cursurile de wellbeing, programele de dezvoltare profesională și de educație.

Conform studiilor, 80% dintre companii vor deconta testarea epidemiologică și/ sau vaccinarea în rândul angajaților.

Beneficiul, intrat de curând în Codul Fiscal, este preferat atât de către companii, cât și de către angajați și se estimează că va continua să conducă topul facilităților extrasalariale și în 2021.

Mai multe tipuri de pachete de teste

Pentru a fi mai aproape de partenerii săi, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA, liderul serviciilor medicale private din România, a gândit pentru aceștia mai multe tipuri de pachete de teste, atât pentru depistarea și diagnosticarea COVID-19 (teste RT-PCR, teste rapide de antigen), cât și pentru evaluarea nivelului de imunitate după vaccinare sau post infecție COVID-19 (teste serologice de anticorpi).

Acestea includ recoltarea la sediul companiei de către o echipă medicală și prelucrarea în laboratoarele REGINA MARIA pentru o parte din teste.

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA este liderul serviciilor medicale private din România.

Recunoscută pentru calitatea serviciilor medicale, REGINA MARIA este singurul operator care deține trei spitale cu acreditări internaționale.

Prin cele 13 acreditări deținute – o performanță unică în Europa Centrală și de Est, REGINA MARIA demonstrează constant angajamentul său pentru excelența medicală și siguranța îngrijirii pacienților.

REGINA MARIA este singura companie de servicii medicale din România care a preluat în totalitate și a integrat cu succes peste 30 de alți jucători de pe piață, având o prezență proprie în 20 de județe și acoperire națională prin intermediul celor peste 310 clinici partenere.

REGINA MARIA, aproape 7.000 de angajați și colaboratori

Compania reunește aproape 7.000 de angajați și colaboratori și oferă servicii complete de spitalizare și chirurgie, maternitate, policlinică, imagistică, laborator și stocare de celule stem, unui număr de peste 4.5 milioane de pacienți.

Totodată, REGINA MARIA a inovat și segmentul serviciilor medicale pentru companii, lansând în premieră în România conceptul de abonamente corporate, în urmă cu 25 de ani.

Mai recent, compania a dezvoltat și pachete medicale specializate pentru IMM și persoane fizice, gestionând în prezent un portofoliu de peste 640.000 de abonamente.

În plus, în ultimii 10 ani, REGINA MARIA a investit peste 130 de milioane de euro în dezvoltarea sistemului medical din România, prin modernizarea sau deschiderea de noi locații, achiziția de aparatură performantă și pregătirea echipelor medicale.

În timpul pandemiei COVID-19, REGINA MARIA a implicat în testare 8 laboratoare de biologie moleculară din Rețea, atingând o capacitate de prelucrare de 3800 teste RT-PCR/zi și procesând până acum aproximativ 500.000 de teste la nivel național.