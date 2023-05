Am fost puțin sceptică la început când a venit vorba de faptul că această mașină este una full electrică pentru că după cum am spus și în editorialul pe care l-am scris despre acest subiect, care poate fi găsit aici, oamenii nu sunt pregătiți pentru mașini electrice, iar eu una am fost pusă direct în fața faptului împlinit.

Sinceră să fiu a fost unul dintre cele mai stresante test-drive-uri, dar nu din cauza mașinii, ci din cauza faptului că totul a fost „electric”, iar pentru mine totul era mult mai intens, dacă aș putea spune asta.

Kia EV6, mașina electrică care „conduce” șoferul

Fun fact, când conduceți o mașină de acest fel și știți puțină mecanică și fizică, cu siguranță nu veți fi stresați că rămâneți fără energie. Este simplu, mult mai simplu decât ați crede, dar eu nu știam asta. Ei bine, atunci când este folosită pedala de accelerație, motorul va consuma energie, ceea ce este de înțeles.

Însă, când este apăsată pedala de frână, motorul va merge în sens opus și va încărca bateria, întrucât aceasta generează energie electrică cu care este alimentată înapoi bateria.

Acum să revenim la această Kia EV6 și de ce m-a convins să îmi îndrept atenția mult mai mult spre mașinile electrice și că totul este mult mai simplu decât pare.

Kia EV6 este o mașină japoneză ce se ridică la un preț de aproximativ 70.000 de euro, cu toate dotările de rigoare. Ei bine, poate vă întrebați de ce ar trebui să dați acești bani pe o mașină coreeană, sau după cum spun „mulți cunoscători” pe „o mașină chinezească”, în loc de a achiziționa un alt brand?

Well, acești 70.000 vor fi o investiție, pentru că este în primul rând o mașină a viitorului, pe lângă toate dotările pe care le are. Prețul modelului standard pentru acest model pornește de la aproximativ 43.000 de euro.

Când designul depășește normalul

De ce spun asta? Ei bine, ar trebui să începem cu designul exterior al mașinii, care, pe mine personal, m-a fascinat. De ce? Este super simplu. Este diferită, este autentică, este unică. Acest crossover este îndreptat spre viitor fără îndoială.

Designul este o expresie deosebită de combinații contrastante de elemente stilistice bine definite și forme structurale, acestea garantând o identitate vizuală puternică.

Dacă vă uitați din lateral, veți observa că plafonul mașinii este ușor coborât în spate și seamănă cu cel al unui coupe, lucru ce oferă o aerodinamică mult mai bună.

Poate că ați crede că această poziționare poate lua din spațiul portbagajului, însă nu este deloc așa, mai ales că aceasta este în așa fel gândită încât să ofere cât mai mult spațiu. Totuși, nu acesta este lucrul care face partea din spate atât de specială, ci faptul că există o bară luminoasă ce se extinde din hayon și se îmbină în lateral cu farurile, ce are spoiler integrat. Acest design nu este deloc unul simplu, mai ales că face crossover-ul să iasă în evidență în trafic.

Și credeți-mă când spun că oamenii se uită și stau la distanță. S-a întâmplat acest lucru în traficul „de vis” din București de vineri de la ora 16:30-17:00. Totuși, mulți ar crede că e puțin exagerat acest design, dar dacă e să ne gândim puțin la citatul Mayei Angelou „dacă încerci mereu să fii normal, nu vei ști niciodată cât de uimitor poți fi”, și, ei bine, mașina aceasta chiar este uimitoare.

O să vă mai țin puțin în suspans până ajungem la capacitățile acesteia și vom mai vorbi puțin despre design. Partea frontală este ascuțită datorită farurilor LED unghiulare. Geamurile se îngustează pe măsură ce ne ducem cu privirea către spatele mașinii.

Aspectul mașinii este unul agresiv, fără îndoială, dar echiparea GT-Line o face și mai furioasă. Din punctul meu de vedere, mașina are un concept mono-spațial, ce oferă mult spațiu la interior cu toate că exteriorul este proporționat.

Citiți continuarea articolului pe infofinanciar.ro.