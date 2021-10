Teo Trandafir a surprins pe toată lumea. Celebra prezentatoare TV ar fi rămas fără bani, după ce a vrut să facă un bine și a împrumutat mai mulți oameni. Aceasta a vorbit de curând despre acest subiect, în cadrul unei emisiuni în care l-a avut ca invitat pe Mugur Mihăescu.

În cadrul emisiunii, Teo Trandafir şi Mugur Mihăiescu au stabilit o regulă, aceea că pot pune orice întrebare doresc. Actorul Mugur Mihăescu a fost cel care a pus primul întrebarea și a fost curios să afle dacă Teo Trandafir mai are bani.

De aici a început un dialog neașteptat, în care vedeta a mărturisit că toată lumea se împrumută de la ea și nimeni nu îi mai dă banii înapoi

Mugur Mihăescu: Mai ai bani?

Teo Trandafir: Dacă mi-i dai înapoi, da!

Mugur Mihăescu: Păi… cum adică? M-ai împrumutat tu pe mine? Mi-ai dat tu vreun ban mie?

Teo Trandafir: Dar tu mai ai bani?

Mugur Mihăescu: Nu! Nu puțini!

Teo Trandafir: Toți nemernicii se împrumută de la mine și profită de faptul că nu le cer înapoi și nu mai dau banii. Atunci eu nu mai dau bani! Nu că mi-am luat-o, mi-am luat-o rău!

Drama prin care a trecut Teo Trandafir

Amintim faptul că Teo Trandafir a trecut prin momente fără precedent. Prezentatoarea tv a fost la un pas de moarte, iar în tot acest timp, tatăl ei apărea constant la televizior, fără a o vizita la spital.

În acest context, prezentatoarea TV susține că dezamăgirea a afectat-o ani la rând însă, în prezent, relația cu tatăl ei s-a îmbunătățit. În ceea ce privește relația pe care o avea cu tatăl ei, prezentatoarea susține că acesta era soarele ei, iar tocmai din acest motiv, aparițiile sale au înverșunat-o pe vedetă.

În final însă, vedeta a acceptat ce i s-a întâmplat și l-a iertat pe tatăl său.

„Un copil care nu-și iartă părinții este un monstru pentru că va veni ziua în care trebuie să îi spui la revedere. L-am invitat prin Skype, la Kanal D și ne-am mărturisit public iubirea dementă care ne-a unit.

Tatăl meu a fost soarele meu. Am simțit nevoia să ne iertăm, nu neapărat să ne expunem, dar să avem mărturie amândoi că există mai multe perspective. Eram atât de înverșunată. Am suferit cinci anestezii generale într-o lună jumătate. Am uitat cum mă cheamă. Am uitat să vorbesc. Mi-am dat seama că nu voi mai fi ce am fost.

Am început să mă răzbun pe toată lumea. Oricine era de vină în afară de mine. Mi-am zis că trebuie să lupt mai mult. Am înțeles că acuzele și degetele îndreptate împotriva altuia nu folosesc la nimic”, a povestit Teo Trandafir în emisiunea 40 de întrebări a lui Denise Rifai.