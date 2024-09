Teo Trandafir și Iosef Constantin au divorțat după doar șase luni de căsnicie, spre surprinderea telespectatorilor, care au avut ocazia să le vadă nunta la televizor.

Invitată în podcastul amicei sale, Anamaria Prodan, prezentatoarea TV și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre viața sa amoroasă și despre divorțul mediatizat prin care a trecut cu ani de zile în urmă. N-a vorbit doar despre divorțul dintre ea și Iosef Constantin, ci a povestit și cum s-au cunoscut și cât de îndrăgostită era de el, spre deliciul admiratorilor ei.

Iosef Constantin a apărut în viața ei precum prințul pe cal alb, așa cum ea însăși a spus. Cei doi s-au cunoscut brusc, într-o noapte de Revelion. Destinele lor s-au intersectat în noaptea dintre ani. La început, el a fost extrem de discret, de retras, apoi, o serie de coincidențe ciudate au făcut-o să vrea să îl cunoască mai îndeaproape.

Era fermecată de el. În ochii ei, el era un bărbat chipeș și inteligent, care avea un farmec aparte datorită „limbii dragostei” (franceza), pe care o vorbea la perfecție.

Vedeta era atât de îndrăgostită de el încât, atunci când vorbeau amândoi pe Face Time, s-a lovit de un stâlp, în mijlocul străzii, pentru că era atentă numai la el.

„Când l-am văzut prima oară în realitate, mi-am dat seama că am greșit-o. Era atât de frumos, joc în altă ligă. Ce fac eu de la liga a 3-a? Am văzut de curând, de dragul tău, un documentar absolut bestial despre Beckham și ăla la fel. Nu știe că e Beckham deloc, are aceleași probleme, îți cumperi una, alta, nu realizezi.

Eu îmi doream familia pe care o aveam, echipa mea. Noi comunicam împreună pe Messenger, într-o cameră închisă în care eu adusesem și frigider, cuptor cu microunde, ca să nu trebuiască să ieșim niciodată. El a apărut așa, miraculos, într-o noapte de Revelion.