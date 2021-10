Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Teo Trandafir și-a surprins fanii. Aceasta a postat o imagine purtând o perucă neagră, cu breton, subliind faptul că asta este ce se întâmplă în viața de zi cu zi.

Mai exact, Teo Trandafir a subliniat faptul că deși pare diferită, acest lucur este doar o aparență, ea fiind aceași. Totodată, ea a făcut un apel la toți care încearcă să pară cine sunt să se accepte și să se aprecieze pentru persoana lor.

„Da, sunt eu. Teo. Par diferita, cu o peruca. Asta e tot ce ne trebuie, in ziua de azi, ca sa parem cine nu suntem. O aparenta.

Doar ca niciodată nu vei fi altcineva, cu adevarat. Accepta-te asa cum esti.”, a scris Teo Trandafir pe Facebook.

Amintim faptul că Teo Trandafir a trecut prin momente fără precedent. Prezentatoarea tv a fost la un pas de moarte, iar în tot acest tip, tatăl ei apărea constant la televizior, fără a o vizita la spital.

Momentul care a marcat-o pe Teo Trandafir

În acest context, prezentatoarea tv susține că dezamăgirea a afectat-o ani la rând însă, în prezent, relația cu tatăl ei s-a îmbunătățit. În ceea ce privește relația dinainte pe care o avea cu tatăl ei, prezentatoarea susține că acesta era soarele ei, iar tocmai din acest motiv, aparițiile sale au înverșunat-o pe vedetă.

În final însă, vedeta a acceptat ce i s-a întâmplat și l-a iertat pe tatăl său.

„Un copil care nu-și iartă părinții este un monstru pentru că va veni ziua în care trebuie să îi spui la revedere. L-am invitat prin Skype, la Kanal D și ne-am mărturisit public iubirea dementă care ne-a unit.

Tatăl meu a fost soarele meu. Am simțit nevoia să ne iertăm, nu neapărat să ne expunem, dar să avem mărturie amândoi că există mai multe perspective. Eram atât de înverșunată. Am suferit cinci anestezii generale într-o lună jumătate. Am uitat cum mă cheamă. Am uitat să vorbesc. Mi-am dat seama că nu voi mai fi ce am fost.

Am început să mă răzbun pe toată lumea. Oricine era de vină în afară de mine. Mi-am zis că trebuie să lupt mai mult. Am înțeles că acuzele și degetele îndreptate împotriva altuia nu folosesc la nimic”, a povestit Teo Trandafir în emisiunea 40 de întrebări a lui Denise Rifai.