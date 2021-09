Invitată în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, Teo Trandafir a vorbit despre momentul în care a adoptat-o pe fiica ei, Maia. Prezentatoarea de la Kanal D a povestit că nu a avut niciodată în plan să aibă copii, considerând că nu poate avea grijă de unul.

”Eu nu am avut-o niciodată în gând pe Maia. Maia nu a fost în plan deloc. Niciodată! Eu nu voiam copii. Ce să fac cu copil? Eu nu sunt în stare să am grijă de mine. Abia mă descurc cu programul meu, abia mă descurc cu ale mele. «La 36 de ani… ce îți mai trebuie copil? Nu ești făcută să fii mamă, gata.» Am împachetat-o și aia a fost. Maia a venit, a picat din cer”, spune aceasta.