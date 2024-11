Teo Trandafir, vedeta Kanal D, a făcut dezvăluiri incredibile despre Silviu Prigoană. La doar câteva ore după moartea neașteptată a omului de afaceri, Trandafir a povestit că Prigoană își dorea să moară brusc, fără să sufere – un lucru care, în final, s-a întâmplat.

Vestea morții lui Silviu Prigoană, care s-a stins subit în timp ce lua masa într-un restaurant, i-a luat prin surprindere pe toți cei care îl cunoșteau.

Deși afaceristul avea antecedente cardiace și neurologice, nimeni nu se aștepta la un final atât de dramatic. Totuși, după cum spune Teo Trandafir, exact așa și-a dorit să moară: repede și fără dureri.

Teo Trandafir și Silviu Prigoană erau legați de o veche prietenie, iar vedeta Kanal D a dezvăluit că, la un moment dat, afaceristul chiar a cerut-o în căsătorie.

Deși moartea acestuia a fost o surpriză șocantă pentru toți, Teo a spus că nu se lasă copleșită de tristețe din cauza trecerii lui în neființă, deoarece Silviu Prigoană a fost omul care a învățat-o cum să se raporteze la moarte. Mai mult, conform declarațiilor vedetei, afaceristul a murit exact așa cum își dorea, fără să sufere.

Teo a spus că vestea despre moartea lui Silviu Prigoană a fost una șocantă, dar pe care nu o lasă să o întristeze. Deși ar putea părea cinic pentru cei care nu l-au cunoscut, ea a subliniat că, având o relație apropiată cu el, a învățat să privească moartea dintr-o altă perspectivă.

Silviu i-a spus mereu că, indiferent când sau cum se întâmplă, ce contează este felul în care se întâmplă. Își dorea ca ultimul său drum să fie însoțit de copii, dar fără suferință prelungită.

Voia ca moartea să vină brusc, neașteptat, și așa s-a întâmplat. A murit exact așa cum își dorise, în unul din locurile sale preferate, alături de prieteni, într-un mod brusc.

„O veste… trăsnet aș spune, o veste care nu are voie să mă întristeze. Poate părea cinic, dar doar pentru cei care nu l-au cunoscut pe Silviu Prigoană. Eu l-am cunoscut. Și nu bine, ci foarte bine. Am fost apropiați, am povestit mult, am petrecut mult. El m-a învățat să privesc moartea altfel, mi-a spus mereu că, de întâmplat, oricum se întâmplă. Important este cum se întâmplă. Voia să îl conducă pe ultimul drum copiii, dar în niciun caz după o grea suferință. Voia să se întâmple subit, neașteptat, brusc. Și așa a fost. Silviu Prigoană a murit exact așa cum a visat, cum și-a dorit. În locul lui preferat, pentru că iubea restaurantele, alături de prieteni, brusc.

Nu am voie să fiu tristă, să plâng, ar detesta asta, probabil că ar râde în hohote de mine. Voi fi exact așa cum știu sigur că el și-a dorit. Voi fi, în fața morții lui, acea Teo pe care el a apreciat-o, care îi înțelege trăirile, dorințele, spiritul, acea Teo pe care a și cerut-o de nevastă la un moment dat. Și da, am un regret, unul mare: că nu am mai fost împreună la un tailandez. Ne plăcea amândurora mâncarea asiatică. Silviu Prigoană a fost o lumină în viața mea!”, a a spus Teo Trandafir, în exclusivitate, pentru WOWbiz.