„De fiecare dată altceva! Uneori n-a mers pentru că el era foarte… e în continuare… cu piciorul în prag! Nu, noi nu facem asta! Alteori pentru că nu-mi era fidel! Eu nu mă prind de chestia asta cu fidelitatea! Pe mine poți să mă înșeli liniștit! N-am nicio treabă! Oricum, repet… nu caut! La un moment dat am simțit eu că se întâmplă neîntâmplata! Era el așa cumva… mai cu capsa pusă! Parcă mi s-a părut mie! Parcă vorbea mult la telefon, parcă nu vorbea în casă la telefon!

Am crezut foarte greu! Dar am ajuns să mă obișnuiesc și cu asta! Mi-a zis el! Lipsise de acasă trei zile și nu l-am întrebat nimic când s-a întors! Și la un moment dat cred că l-am întrebat, dar nu îmi aduc aminte și n-a avut o justificare…Nici asta nu m-ar fi deranjat, crede-mă! Lasă că trecem peste! Avem o viață împreună, o vom drege! Dar n-am dres-o!

Eu am așteptat s-o dregem și n-am făcut nimic, am așteptat și la un moment dat am intrat în panică! Și o femeie când intră în panică, indiferent de sexul ei biologic, devine armă mortală și cred că ai trăit momentul în care ce era al tău trebuia să fie al tău!

Dar sunt lucruri atât de demult trecute și atât de relaxat privite acum încât am început să nu mă mai gândesc la asta!”, a povestit ea în cadrul podcastului „Te Ascult” de pe canalul de YouTube al Ilincăi Vandici.