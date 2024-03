Recent, Teo Trandafir a adus în lumina reflectoarelor detaliile intime ale copilăriei sale. Cu un zâmbet nostalgic, își retrăiește cu plăcere amintirile din vremea copilăriei, mai ales legate de bunica ei.

A primit o educație aleasă de la părinții ei, dar și libertatea de a lua decizii. Când și-a ales drumul în viață, părinții ei nu i-au zis nimic. Nu s-au băgat vreodată în alegerile ei.

Totuși, libertatea primită nu venea din nepăsarea părinților ei, ci din încrederea în mintea ei, în maturitatea ei și-n responsabilitatea ei.

În prezent, Teo Trandafir se înțelege „foarte, foarte bine” cu tatăl ei. Au trecut prin câteva momente de tensiune, dar acum au „o foarte caldă și curată.”

Nu se văd foarte des pentru că ea lucrează zilnic și îi este greu să ajung la casa părintească. Totuși, vorbesc des la telefon.

Părinții tăi au făcut mari sacrificii pentru ea, în tinerețe. Cât timp a fost elevă în București, mama ei a renunțat o perioadă de timp la catedra de profesor de limba și literatura română și limba franceză. A ales să fie învățătoare.

Îi este recunoscătoare mamei sale pentru că „s-a ținut de ea”. N-a lăsat-o nicio clipă liberă.

„Pentru faptul că a avut un fel de disperare în a mă educa, astfel încât m-a ținut destul de strâns.

Este adevărat că, în momentul în care am împlinit 18 ani și am intrat la facultate, am plecat ca din pușcă, pentru că așa era viața și nu puteam rămâne într-un oraș de provincie câtă vreme intrasem la facultate, în București.

Îi sunt recunoscătoare că s-a ținut de mine, nu m-a lăsat nicio clipă liberă. Acum, vorbind cu ea ore și ore, chiar asta îmi și spunea: Am fost disperată ca ție să îți iasă”, a zis vedeta.