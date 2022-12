Cu peste 63 de magazine în România, Polonia, Bulgaria, Ungaria și Cehia, dar și cu o prezență în online extrem de puternică, TEILOR continuă să surprindă prin bijuteriile sale din aur, bijuterii încrustate cu diamante și pietre prețioase, care sunt adaptate după placul fiecărui client.

Oficialii au răspuns la întrebările puse de echipa Capital, întrebări ce au vizat cele mai importante investiții din anul curent, provocările cu care s-a confruntat compania în 2022, cele mai importante realizări, cifra de afaceri prognozată pentru anul în curs și bugetul de investiții pentru 2022 și 2023.

Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

Există două direcții importante a investițiilor pentru 2022. În primul rând, ca parte a strategiei noastre de dezvoltare, am continuat expansiunea rețelei TEILOR atât în România, cât și în străinătate. Până acum, în 2022, am deschis șapte magazine, dintre care trei în România, în București, Iași și Piatra Neamț, două în Polonia, și câte unul în Cehia și Ungaria. Până la finalul acestui an, vizăm inaugurarea unui alt magazin, care va dezvolta rețeaua TEILOR până la 64 de magazine. Dintre acestea, 51 de magazine în România și 13 magazine internaționale – în Polonia, Ungaria, Bulgaria și Cehia.

În al doilea rând, în septembrie 2022, am implementat o experiență omnichannel dedicată clienților, în urma unor investiții totale de peste două milioane de euro. Investițiile în transformarea digitală au inclus lansarea unei noi platforme de eCommerce, teilor.ro, și implementarea unui ecosistem unic pentru clienții care fac cumpărături online și în magazin. Noul site se bazează pe platforma de eCommerce dezvoltată de Elastic Path, care a fost implementată de importante mărci globale, precum Tesla sau Deckers Brands, oferind o experiență și funcționalități omnichannel de nivel internațional. Noul motor de căutare avansată oferă rezultate de căutare instantanee pe măsură ce clientul tastează caracteristicile produsului în caseta de căutare, dar oferă și informații îmbunătățite despre produse pentru filtrarea avansată și transparentă. În plus, site-ul introduce funcționalitatea „Contul meu”, care oferă clienților o serie de avantaje, precum: revizuirea istoricului achizițiilor atât offline, cât și online, iar în viitor, urmărirea comenzilor și stadiul serviciilor de reparații.

În plus, am lansat, în premieră pe piața românească de bijuterii, opțiunea online cumperi acum, plătești mai târziu (buy now, pay later), care permite clienților să achiziționeze produsele în rate, fără dobândă, direct de pe site. Cumperi acum, plătești mai târziu este o nouă tendință de retail în America de Nord și Europa de Vest, iar TEILOR este primul lanț de magazine de bijuterii din România care adoptă această soluție pentru cumpărăturile online. Aceasta permite clienților să achiziționeze bijuterii în valoare de până la 12.000 de lei în trei sau patru rate egale, plătite în două, respectiv trei luni. TEILOR plănuiește să introducă în viitorul apropiat soluția cumperi acum, plătești mai târziu și în magazinele sale fizice din România.

Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Comportamentul consumatorilor și cererea au fluctuat în primele șase luni ale anului 2022, în contextul reluării călătoriilor, al războiului, inflației și al creșterii ratelor dobânzilor. Cu toate acestea, în prima jumătate a anului 2022, principalul articol vândut a continuat să fie reprezentat de inelul de logodnă, care a însumat vânzări mai mari cu 23% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, verighetele au înregistrat un avans semnificativ, de 34%, datorită creșterii numărului de nunți din vara anului 2022. Cele mai vândute produse în prima parte a anului 2022 au fost verighetele cu diamante și inelele de logodnă cu microsetting, urmate de inelele solitaire.

Evoluția pozitivă a vânzărilor TEILOR din prima jumătate a anului 2022 demonstrează o revenire a situației pre-pandemice, în care se manifestă o apetență a clienților pentru produsele de lux, chiar dacă este ponderată de instabilitatea geopolitică și economică. Această creștere a fost susținută și de extinderea rețelei TEILOR din România în ultimul an, ceea ce a oferit unui număr mai mare de clienți acces la produsele noastre. Cu toate acestea, rămânem rezervați în ceea ce privește potențialele creșteri din a doua jumătate a anului din cauza impactului negativ al inflației galopante asupra consumatorilor. Pentru a rezolva această problemă, am lansat soluția buy now, pay later, care permite clienților să cumpere produse în rate fără dobândă. Am observat că există o cerere în creștere pentru astfel de modele de plată în piețele din America de Nord și Europa de Vest și suntem încrezători că va fi apreciată de clienții noștri din România.

Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

Cea mai importantă realizare este faptul că TEILOR își menține poziția de lider de piață în România și urmărim, în continuare, să rămânem în mintea consumatorilor ca o primă opțiune în ceea ce privește achiziționarea de bijuterii de lux. În prezent, ne axăm pe introducerea experienței unice TEILOR către clienții din celelalte țări în care ne desfășurăm activitatea. Expansiunea internațională a fost un pas important pentru TEILOR. Acest proces de expansiune reprezintă dovada excelenței operaționale a echipei TEILOR, precum și a succesului conceptului nostru bazat pe un stil de viață ”everyday luxury”, care câștigă din ce în ce mai mult teren în străinătate, iar acest lucru se reflectă la nivelul bazei noastre de clienți, care continuă să crească.

Astfel, în urma unor investiții de peste 2 milioane de euro în transformarea digitală și a succesului înregistrat prin implementarea noilor platforme de eCommerce din România și Ungaria, avem în plan ca până la sfârșitul lunii septembrie să lansăm platforme similare și pentru piețele din Polonia și Bulgaria.

Care este cifra de afaceri prognozată pentru sfârșitul anului 2022? Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Din păcate, nu putem furniza aceste cifre înainte de 30 septembrie 2022, ora 18:00, datorită faptului că la acea dată vom publica rezultatele pentru prima jumătate a anului 2022, împreună cu bugetul revizuit pentru 2022 al Teilor Holding S.A., din care face parte TEILOR.

Care este bugetul de investiții pentru acest an? Dar pentru anul 2023?

Pentru TEILOR, anul 2022 înseamnă investiții continue în dezvoltarea rețelei noastre, în capitalul uman, în digitalizare și, nu în ultimul rând, în creșterea gradului de notorietate a brandului, în special pe piețele externe. Estimăm investiții de 27 de milioane de lei în 2022, capitalul fiind alocat pentru deschiderea de noi locații, îmbunătățirea magazinelor existente, precum și pentru investiții ulterioare în ceea ce privește experiența omnichannel a clienților.

Ne așteptăm ca aceste investiții, care au la bază strategia inițiată în anul 2021, să înceapă să genereze rezultate la sfârșitul anului 2023. Bugetul pentru 2023 nu a fost încă stabilit, dar având în vedere contextul economic, politic și social extern, precum și specificul pieței și nevoia de poziționare a brandului, ne vom concentra între 2022 și 2024 pe consolidarea prezenței pe piețele existente, prin intermediul a peste 60 de magazine în România, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Cehia. Prin urmare, nu estimăm intrarea pe alte piețe pe parcursul anului viitor și ne vom concentra pe piețele externe pe care suntem deja prezenți.

Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

TEILOR este un brand cu rădăcini locale și mindset internațional. Unul curajos, autentic și de neoprit. Perfectat de oameni.