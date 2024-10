Cum se calculează taxa pentru câini?

Taxa pentru câini variază în funcție de statul federal și de municipalitatea unde locuiești, deoarece nu există o taxă minimă sau maximă stabilită la nivel național. Cel mai simplu mod de a afla cât trebuie să plătești este să întrebi la biroul local de ordine publică sau la primărie.

De multe ori, municipalitățile publică aceste informații și pe site-urile lor, unde poți afla și cum să îți înregistrezi câinele sau cum să îl reînregistrezi dacă te muți.

Exemple de taxe pentru câini în diferite state din Germania:

Baden-Württemberg: 108 EUR

Bavaria: 100 EUR

Berlin: 120 EUR

Bremen: 150 EUR

Hamburg: 90 EUR

Hessa: 180 EUR

Renania de Nord-Westfalia: 96 EUR

Schleswig-Holstein: 126 EUR.

În multe cazuri, suma de plată depinde de numărul de câini pe care îi ai sau de rasa câinelui.

De exemplu, în Berlin, primul câine costă doar 120 de euro pe an. De la al doilea câine, nemții sunt obligați să achite câte 180 de euro pe an suplimentar pentru fiecare patruped în plus.

În Düsseldorf, pe de altă parte, această taxă valorează 96 de euro pentru un singur câine și 150 de euro pentru doi câini.