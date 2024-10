Liderii internaționali din SUA, Franța, Germania și Marea Britanie s-au întâlnit zilele acestea la un summit în Berlin. Ei au reconfirmat cu această ocazie că vor susține Ucraina în fața agresiunii rusești. Declarația subliniază nevoia unei păci echitabile, bazate pe respectarea dreptului internațional și suveranității.

Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Keir Starmer au subliniat vineri, într-o declarație comună, „hotărârea” de a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva agresorului rus. Această poziție a fost transmisă după o întâlnire care a avut loc în capitala germană, Berlin, și a fost preluată de agenția de știri AFP.

We stand together for peace – as friends, as allies.

Unis pour la paix – en tant qu’amis, en tant qu’alliés.

Wir stehen zusammen für Frieden – als Freunde, als Verbündete.@POTUS @EmmanuelMacron @Keir_Starmer pic.twitter.com/UrjRl9YzOr

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 18, 2024