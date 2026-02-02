Reprezentanții CNAIR au transmis un avertisment public, arătând că în ultimele zile au fost semnalate mesaje care pretind că provin de la companie sau de la sistemul de rovinietă. Acestea solicită plata urgentă a unei presupuse taxe de drum restante și folosesc amenințări precum aplicarea de amenzi sau chiar confiscarea vehiculului.

Compania a subliniat că aceste mesaje sunt false și nu au nicio legătură cu CNAIR. Oficialii au explicat că instituția nu transmite SMS-uri care conțin linkuri de plată și nu dispune confiscarea vehiculelor pentru neplata rovinietei prin astfel de notificări. Avertismentul a fost publicat inclusiv pe pagina oficială de Facebook a companiei.

„Atenţie – Posibilă fraudă electronică! Circulă în această perioadă mesaje înşelătoare care pretind că sunt trimise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR şi solicită plata urgentă a unei presupuse „taxe de drum restante”, sub ameninţarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului. Aceste mesaje sunt false”, atenţionează CNAIR pe pagina sa de Facebook.

Potrivit CNAIR, linkurile incluse în mesajele înșelătoare redirecționează utilizatorii către site-uri frauduloase. Aceste pagini sunt concepute pentru a colecta date personale și informații bancare, inclusiv datele cardurilor.

Reprezentanții companiei recomandă ca aceste linkuri să nu fie accesate sub nicio formă. Utilizatorii sunt sfătuiți să nu introducă date personale sau financiare, să șteargă mesajele primite și să blocheze expeditorii. CNAIR a mai precizat că nu transmite mesaje de pe numere de telefon obișnuite sau suspecte, așa cum se întâmplă în aceste tentative de fraudă.

„Linkurile incluse în aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale şi informaţii bancare. Nu accesaţi linkurile primite. Nu introduceţi datele cardului sau informaţii personale. Ştergeţi mesajul şi blocaţi expeditorul. Pentru informaţii corecte despre rovinietă şi plăţi, consultaţi exclusiv canalele oficiale CNAIR şi platformele autorizate. (…) Important: CNAIR nu transmite mesaje de pe numere de telefon obişnuite sau suspecte, precum cele întâlnite în astfel de exemple de fraudă”, subliniază reprezentanţii companiei.

Recent, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a semnalat un nou val de tentative de fraudă online. Potrivit instituției, au apărut pagini false care imită identitatea unor entități media cunoscute din România și a unor branduri de presă, pentru a promova platforme fictive de investiții.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă verificarea atentă a adresei exacte a paginilor web înainte de accesare. De asemenea, este indicată prudență în cazul reclamelor online care promit câștiguri rapide, chiar dacă acestea apar pe site-uri de știri sau folosesc, în mod abuziv, imaginea unor persoane publice pentru a crea impresia de legitimitate.

Autoritățile mai atrag atenția că informațiile din mediul online ar trebui verificate din mai multe surse. Utilizatorii nu ar trebui să introducă date personale sau financiare, să instaleze aplicații ori programe sau să transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute.

Orice incident de acest tip poate fi raportat prin Platforma Națională pentru Raportarea Incidentelor de Securitate Cibernetică sau apelând numărul 1911.