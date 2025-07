Fostul ministru al Finanțelor susține că banii împrumutați de România au fost direcționați în aceste zone – majorări de venituri pentru bugetari, pensii mai mari și proiecte de investiții. Cu toate acestea, el atrage atenția că aceste cheltuieli nu au fost sustenabile, ceea ce a dus la necesitatea unor împrumuturi costisitoare pentru statul român.

Vicepremierul Tánczos Barna a fost întrebat sâmbătă, în cadrul emisiunii Insider Politic, cine poartă responsabilitatea pentru nivelul ridicat al deficitului bugetar înregistrat de România.

„Vinovaţii: cei care au plătit salarii în plus, pensii în plus, investiţii în plus. Banii nu s-au dus în altă parte, n-au plecat din ţară. Tot ce a însemnat creştere de deficit s-a regăsit în buzunarul pensionarilor, în buzunarul bugetarilor, în companiile care făceau autostrăzi sau drumuri, canalizări, apă, în zona rurală, şcoli, spitale, cât s-a făcut. Deci, eu văd unde s-au dus banii, dar era o cheltuială nesustenabilă, ieşi din parametrii normali şi devii necredibil şi te finanţezi foarte, foarte scump pe plan internaţional. Acestea au fost problemele cel mai mari izvorâte din deficitul de 9,3% de anul trecut”, a răspuns Tanczos Barna.