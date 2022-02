Tanczos Barna spune adevărul despre piața lemnului din România. Nu este nicio criză

În cadrul conferinței de presă de luni, ministrul Mediului a declarat că anumite persoane doresc că creeze intenționat impresia că România se află într-o mare criză a masei lemnoase. Tanczos Barna spune că aceste persoane recunosc faptul că preţurile au crescut deoarece a fost redusă cantitatea de lemn exploatată ilegal.

“De ce spun unii că este criză? Pentru că vor să creeze artificial şi intenţionat impresia că suntem într-o criză pe resursa lemn. Interesul lor a fost de la bun început să torpileze implementarea SUMAL. Interesul celor care nu vor ca masa lemnoasă exploatată ilegală să se reducă an de an este să nu existe sisteme de control eficiente, să nu existe trasabilitate eficientă pentru că recunosc ei în mod public că preţurile au crescut probabil din cauza faptului că s-a redus mult masa lemnoasă exploatată nelegal şi presiunea pe preţul masei lemnoase legal exploatate, a crescut. Este intenţia lor clară de a genera instabilitate pe această piaţă, afectează, din păcate, foarte multe companii, care produc plus valoare, exploatarea legală şi durabilă a pădurilor şi a masei lemnoase trebuie să existe şi în România şi în celelalte state membre, nu vom renunţa niciodată la această resursă regenerabilă. Obiectivul nostru este ca această activitate să se desfăşoare legal şi exploatarea să fie durabilă”, a declarat ministrul Mediului, luni, într-o conferinţă de presă.

România are mai mult lemn decât poate exporta

De asemenea, ministrul Mediului a precizat luni că România are mai mult lemn decât exportă.

“Suntem un importator net de masă lemnoasă. România exportă masă lemnoasă, nu se pot exporta buşteni, dar importăm în acelaşi timp şi importul este mai mare decât exportul. Putem să avem grijă de pădurile noastre, în acelaşi timp să aducem resurse care sunt procesate şi produc valoare adăugată”, a transmis Tanczos Barna.