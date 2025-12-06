Cercetarea a analizat atitudinea a 20.500 de consumatori din 14 țări — Australia, Austria, Canada, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie și SUA — privind consumul de tehnologie, mass-media și servicii de telecomunicații la domiciliu.

Peste jumătate dintre consumatori (59%) sunt îngrijorați de majorările anuale ale prețurilor serviciilor de streaming, iar 58% consideră că aceste scumpiri sunt nejustificate și incorecte. Într-un context atât de sensibil, furnizorii de servicii nu ar trebui să presupună automat că dețin controlul asupra stabilirii prețurilor. Aceasta este una dintre concluziile celei mai recente ediții a studiului „EY Decoding the Digital Home”, care a analizat opiniile a 20.500 de consumatori din 14 țări — Australia, Austria, Canada, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie și SUA — privind consumul de tehnologie, mass-media și servicii de telecomunicații (TMT) la domiciliu.

Serviciile de streaming continuă să se extindă pe toate piețele, iar numărul abonamentelor lunare plătite la nivel global este estimat să depășească 2 miliarde până în 2029, de la 1,8 miliarde în prezent, chiar dacă ritmul de creștere începe să încetinească. Concurența rămâne intensă, iar gospodăriile se abonează adesea la mai multe platforme cu plată. Totuși, peste o treime dintre respondenți (37%) declară că intenționează să reducă numărul platformelor la care sunt abonați.

Anul acesta, 38% dintre gospodăriile abonate la servicii de streaming au renunțat sau intenționează să renunțe la un abonament, față de 35% anul trecut. Economiile rămân principalul motiv pentru anularea abonamentelor, însă și alte motive câștigă importanță: 12% dintre utilizatori menționează lipsa conținutului anterior disponibil pe platforme, iar alți 12% aleg să treacă la alte servicii, pe măsură ce oferta continuă să se diversifice.

John Harrison, lider EY Americas Media and Entertainment Growth, a declarat: „Furnizorii de servicii de streaming ar trebui să pună accent pe oferirea de valoare adăugată prin pachete de produse, pe actualizarea constantă a conținutului și pe identificarea în mod proactiv și fidelizarea utilizatorilor care prezintă indicii de posibilă renunțare la serviciu, precum niveluri reduse de activitate. Prin adaptarea acestor strategii la diferite segmente de utilizatori și reacționând la primele semnale de distanțare, furnizorii pot reduce în mod eficient riscul de anulare a abonamentelor și pot consolida relațiile pe termen lung cu clienții”.

Prețul lunar atractiv rămâne criteriul principal în alegerea unui nou abonament, însă, în ciuda creșterilor recente și a preocupărilor consumatorilor legate de costuri, studiul evidențiază semnale pozitive pentru platformele de streaming. Tot mai mult, factorii non-financiari capătă importanță: accesul la conținut specific (37%), colecțiile extinse de materiale (33%) și conținutul original sau exclusiv (28%) devin criterii tot mai relevante pentru utilizatori, înregistrând creșteri semnificative față de anul precedent.

Javi Borges, lider EY Global and Americas Media & Entertainment Sector, a declarat: „Deși investițiile mai mari în conținut original sunt în acord cu așteptările consumatorilor, platformele de streaming trebuie să acționeze cu prudență, deoarece aceste strategii vin la pachet cu o creștere proporțională a costurilor de producție, cu extinderea reglementărilor și cu intensificarea concurenței”.

Studiul evidențiază un comportament de consum flexibil și deliberat: dezabonarea este frecvent urmată de reabonarea la aceleași platforme. În acest an, 38% dintre respondenți s-au reabonat la cel puțin o platformă la care renunțaseră anterior, comparativ cu 33% anul trecut.

Această dinamică depășește simpla schimbare de preferințe, reflectând relații nestatornice cu serviciile de streaming: 42% dintre consumatori rareori se gândesc să renunțe la o platformă după abonare, iar 19% se abonează prin pachete de conectivitate, fără a lua decizii orientate spre o platformă anume. Restul de 39% urmează în mod deliberat ciclul „abonare-vizionare-anulare-reabonare”, fie pentru a viziona intensiv plătind mai puțin, fie pentru acces la conținut specific sau oferte temporare.

Un aspect important este că 56% dintre gospodării consideră că platformele de streaming ar trebui să permită consumul de conținut fără dificultățile legate de abonare și dezabonare.

„Prin recunoașterea și valorificarea acestor intenții, platformele de streaming pot deschide noi modalități de monetizare. Personalizarea propunerilor de valoare, crearea unor noi strategii de preț și introducerea unor noi stimulente le pot ajuta fie să maximizeze abonamentele pe termen scurt, fie să prelungească durata abonamentelor. În condițiile în care conținutul de înaltă calitate joacă un rol relativ mai important în deciziile de adoptare, există perspective optimiste pentru platformele cu strategii îndrăznețe”, a adăugat John Harrison.

Conținutul sportiv devine tot mai atractiv pentru consumatori, 37% dintre respondenți fiind dispuși să plătească pentru a urmări evenimente sportive la TV, față de 35% anul trecut. De asemenea, 33% s-au abonat la o platformă de streaming în ultimele 12 luni datorită transmisiunilor sportive în direct. Aceasta survine într-un context în care marile platforme de streaming pătrund pe piața transmisiunilor live de box și arte marțiale mixte, concurând cu modelele tradiționale de monetizare, precum pay-per-view.

Cu toate acestea, aproape jumătate dintre gospodării (49%) întâmpină dificultăți în accesarea conținutului sportiv: prețurile ridicate reprezintă principalul obstacol (22%), urmate de dificultatea de a urmări echipele preferate (11%). Provocările sunt probabil mai mari pentru pasionații de mai multe sporturi, ale căror transmisiuni sunt dispersate între diverse canale.

„În condițiile în care fanii sportului caută tot mai mult evenimente sportive live, serviciile de streaming care oferă acces complet și facil la pachete sportive se vor diferenția de concurenți pe o piață aglomerată. Satisfacerea acestei cereri înseamnă nu doar obținerea drepturilor de difuzare pentru aceste evenimente, ci și îmbunătățirea experienței de vizionare și creșterea accesibilității și nivelului de confort pentru fani”, a mai spus Javi Borges.

Inteligența artificială influențează tot mai mult modul în care utilizatorii interacționează cu conținutul digital, de la efecte vizuale la optimizarea experienței. Totuși, consumatorii își exprimă preocuparea că această tehnologie ar putea afecta credibilitatea informațiilor online.

Peste o treime (37%) ar aprecia tehnologii care să personalizeze mai eficient reclamele, iar tinerii între 25 și 34 de ani sunt cei mai receptivi la aceste aplicații, cu 50% dintre respondenți favorabili. De asemenea, 39% consideră utilă gestionarea conținutului asistată de inteligență artificială.

În același timp, rezervele legate de influența AI asupra conținutului îi fac pe consumatori să fie precauți: 71% cred că materialele generate de inteligența artificială ar trebui să fie clar etichetate pentru a evita confuziile.