Prezent în emisiunea România9 de la TVR1, omul de afaceri ieșean Ștefan Mandachi a izbucnit prezentând situația absurd în care se află mulți patroni din România.

Absurdul românesc

”Din peste 1.000 de angajați, la noi mai sunt acum activi mai puțin 25 de angajați. (…) Nu știm ce are să se întâmple. Parlamentul a adoptat o lege stupidă, proastă, amânarea sau reeșalonarea plății chiriilor, asta pe noi ne poate îngropa” a afirmat Ștefan Mandachi, scrie DC News.

”Eu nu mi-am pus banii în saci”

Omul de afaceri a explicat: ”Noi am fost închiși prin lege, în toate mall-urile. 90% din locațiile noastre sunt în mall-uri. Se întâmplă și un paradox, în loc ca noi, patronatele, să ne unim forțele și să fim de aceeași parte a baricadei, vine mall-ul și spune în felul următor: Domnule, în baza legii adoptate de Parlament, noi vă eșalonăm plata chiriei pe lunile martie, aprilie. Păi, stai puțin, noi nu am putut să intrăm acolo, am fost în imposibilitatea fizică să intrăm acolo pentru că legea ne-a oprit să intrăm. Cum poți tu, ca Parlament, să permiți unei entități juridice să ne factureze chiria în condițiile în care noi am fost puși în imposibilitate de a activa? Eșalonarea la plată a chiriei înseamnă eșalonarea agoniei, pentru că noi va trebui să plătim acești bani. Având în vedere contextul și peisajul general în care plutește falimentul pe lângă noi, fă un calcul simplu: 50 de locații, 3000 – 4000 de euro chiria lunară, ar veni în jur de 200.000 de euro, iar în două luni, aproape jumătate de milion de euro. Ori, ce ne-a încurajat statul pe noi în ultimii ani? Reinvestirea profitului! Eu nu mi-am pus banii în saci, toată activitatea e transparentă, toți banii i-am reinvestit. (…) Pe noi nu ne-a prins cu rezerve sau lichidități, ne-a prins în offsaid”.

Exonerarea, singura soluție

Ștefan Mandachi a subliniat că o măsură pe care o susține este exonerarea de la plată a chiriei pe perioada suspendării activității, potrivit codului CAEN pentru care s-a suspendat activitatea.