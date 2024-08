Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat marți, în cadrul emisiunii Jurnalul de Seară de la Digi24, că obligația de a achita datoriile către ANAF la vânzarea imobilelor sau terenurilor ar putea fi implementată începând cu 1 octombrie.

Marcel Boloș a explicat că dorește să clarifice o informație conform căreia această măsură ar interzice vânzarea de bunuri și terenuri ale proprietarilor persoane fizice și juridice.

Oficialul a subliniat că este exclus să se întâmple acest lucru.

El a menționat că, odată cu vânzarea acestor bunuri, se va realiza și plata impozitelor și taxelor către ANAF.

Marcel Boloș a mai spus că regula este deja aplicabilă pentru Primării. Aici, spune el, unde nu se poate vinde un bun sau un teren decât dacă există certificatul de impozite și taxe locale cu sume zero datorate bugetului local.

Ministrul a mai spus că propunerea va permite ca, odată cu vânzarea bunului, să fie plătite și taxele și impozitele.

„Aș vrea să risipesc o informație cum că această măsură ar interzice vânzarea de bunuri și terenuri ale proprietarilor persoane fizice și juridice. Exclus, nu. Odată cu vânzarea acestor bunuri sau clădiri sau terenuri ce sunt ele, are loc si plata impozitelor si taxelor, regula fiind deja aplicabilă pentru Primării – nu-ți poți vinde un bun sau un teren decât dacă ai certificatul de impozite și taxe locale cu zero sume datorate bugetului local – însă propunerea noastră este să permitem ca odată cu vânzarea bunului să fie plătite și taxele și impozitele”, spune Marcel Boloș.

Marcel Boloș a explicat că, în momentul vânzării la notar, dacă există datorii la ANAF, acestea trebuie achitate din prețul bunului vândut.

El a precizat că tranzacția are loc de obicei cu numerar și că, fie cu ordin de plată, fie prin alte metode specifice operațiunii la notar, impozitele și taxele trebuie plătite în acel moment, nu înainte, așa cum s-a vehiculat.

Boloș a adăugat că atunci când se prezintă ordinul de plată la notar și se știu datoriile, trebuie prezentate două ordine de plată:

„În momentul vânzării la notar, dacă ai datorii față de buget, trebuie să le achiți din prețul bunului pe care l-ai vândut. (…) La notar are loc tranzacția cu numerar de obicei și acolo, fie cu ordin de plată sau cum se întâmplă din punct de vedere al operațiunii derulate la notar, la acel moment trebuie achitate și impozitele și taxele. Nu înainte, cum s-a vehiculat, ci deodată cu vânzarea bunului. (…) Atunci când se prezintă ordinul de plată la notar, dacă știi că ai datorii, prezinți două ordine de plată – unul este pentru prețul de vânzare al bunului și un alt ordin de plată pentru achitarea impozitelor și taxelor pentru autentificarea contractului de vânzare – cumpărare”, a explicat Boloș.

Ministrul Finanțelor a declarat că nu a discutat încă dacă această măsură va fi aplicată numai persoanelor fizice sau juridice. Deocamdată, el dorește să clarifice mecanismul cu mediul de afaceri.

Pe 26 august, va avea loc o întâlnire pre-finală cu reprezentanții mediului de afaceri pentru:

„Nu am pus în discuție acest lucru, nu am intrat în detaliile pentru a stabili dacă e numai pentru persoane fizice sau juridice. Deocamdată vreau ca acest mecanism să-l lămurim cu mediul de afaceri. Pe 26 august avem întâlnirea pre-finală cu mediul de afaceri pentru a lamuri toate detaliile mecanismului și a ajunge la o variantă acceptată de mediul de afaceri încât sa poate fi prezentata în coaliția de guvernare si pentru aprobare în Guvernul României”, a declarat ministrul Finanțelor.

Marcel Boloș a afirmat că intenția este ca măsura să intre în vigoare cât mai curând posibil. Totuși, după ce va fi agreată cu mediul de afaceri.

Este vorba despre data de 1 octombrie. Motivul invocat este existența creanțelor neîncasate la buget în valoare de 175 de miliarde de lei de la persoanele fizice și juridice.

El a adăugat că, între 2021 și 2023, au fost acumulate creanțe bugetare de 51 de miliarde de lei.

Din acestea s-au încasat doar 7 miliarde de lei.

Boloș a subliniat că încasările din aceste creanțe sunt foarte mici. Dacă nu se găsesc mecanismele adecvate pentru valorificarea acestor creanțe și încasarea banilor la buget, vor trebui găsite alte soluții pentru:

„Intenția noastră este să intre în vigoare cât mai curând posibil. Pe discuțiilor cu mediul de afaceri, după ce a agreat acest mecanism, la 1 octombrie să intre în vigoare. De ce? Pentru că avem creanțe neîncasate la buget în valoare 175 de miliarde de lei ale persoanelor fizice și juridice. (…)

În perioada anilor 2021- 2023, am avut 51 de miliarde de lei creanțe bugetare care s-au adunat la bugetul general și am încasat 7 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, noi din punct de vedere al încasărilor la buget din aceste creanțe le avem foarte mici, iar dacă nu găsim mecanismele prin care să valorificam aceste creanțe și să încasăm banii la buget, noi în continuare trebuie sa găsim alte soluții să ținem sub control deficitul bugetar și să ne putem finanța cheltuielile statului”, a mai spus Boloș.