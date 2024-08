Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat personal că, în această toamnă, se așteaptă sosirea mai multor garnituri noi de trenuri de metrou. Se așteaptă ca pre-recepția lor, care deblochează anumite procese, să respecte strict cadrul legal. Acesta a avertizat public că dorește să vadă atât trenuri noi de metrou, cât și trenuri noi pe CFR, dar numai cu respectarea legii.

Nu va ezita să sesizeze autoritățile competente, dacă va constata că legea a fost încălcată. Din punctul lui de vedere, este ciudat să aibă fonduri disponibile, inclusiv bani europeni, și să aștepte sosirea noilor trenuri atât la CFR, cât și la metrou, de la aceeași companie, în timp ce se acumulează penalități.

La polul opus, aceeași companie, care se ocupă de mentenanța metroului, amenință cu întreruperea activității dacă nu sunt plătiți la zi. Au sume de încasat. Totuși, înainte de a ajunge la rezilierea contractului, singura măsură pe care o poate lua, alături de cei de la CFR și metrou, este să aplice penalități, deși nu sunt o prioritate pentru el. Ceea ce contează pentru el și pentru poporul român este să aibă trenuri noi.

„În această toamnă trebuie să mai vină multe garnituri de tren de metrou noi. Atenționez public că mă aștept să se întâmple lucrurile astea. Iar pre-recepția care deblochează anumite lucruri să respecte ceea ce înseamnă cadru legal. Atenționez public – și nu-mi stă neapărat în caracter să fac asta. Eu vreau să am trenuri de metrou noi cum vreau să am și trenuri pe CFR noi, dar vreau să se respecte cadrul legal. Nu o să am nicio ezitare, niciuna, în momentul în care simt că s-a depășit acel cadru legal, să sesizez organele abilitate.

E absolut ciudat ca în acest moment să stau pe bani, bani europeni, să aștept trenuri noi la CFR, să aștept trenuri noi la metrou, de la aceeași companie și să am penalități. Dar, în același timp, aceeași companie care face mentenanță la metrou – e aceeași – să amenințe că închid activitatea dacă nu sunt plătiți la zi cu ce au de încasat. Eu nu spun că nu au de încasat. În acest moment cei de la această companie vin cu diverse explicații. Înainte de reziliere, singura mea pârghie și a mea și a celor de la CFR și de la metrou este să îi penalizăm. Sunt mulți bani, vorbim de zeci de milioane. Dar puțin mă interesează aceste penalități.

Pe mine, pe dumneavoastră, pe orice român ne interesează să avem trenuri noi. De aceea am făcut și această atenționare, pentru că se apropie în următoarele săptămâni anumite momente, de dinainte de recepție a acestor garnituri. Sugerez că ar trebui să corespundă, să nu facă rabat. Atenționez public, atât”, a declarat el, marți seară, la emisiunea TV „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea TV.