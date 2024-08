În cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Sorin Grindeanu, a răspuns unor întrebări incisive din partea Ancăi Alexandrescu, care au vizat aspecte critice ale infrastructurii românești. Unul dintre subiectele de maximă importanță a fost controversatul Pod de la Brăila, un proiect care a generat numeroase scandaluri și a stârnit îndoieli privind durabilitatea sa.

Întrebat despre starea carosabilului Podului de la Brăila, Sorin Grindeanu a declarat că nu a fost recepționată lucrarea.

„Cele legate de carosabil sunt lucruri care în acest moment nu sunt închise. Am spus cred că și dată trecută când am venit la dumneavoastră în emisiune dar nu am avut posibilitatea să detaliez. Așa că vă voi spune cum stau lucrurile la Brăila. În acest moment, nu este recepționată lucrarea.

Și nu o să îi las pe cei de la CNAIR să facă această recepție, fiindcă acest lucru ar însemna multe lucruri bune pentru cei care au făcut lucrarea. Cu deblocare de garanții, cu toate lucrurile pe care le știți. Deci nu recepționăm acea lucrare”, a declarat el la Realitatea Plus.