64% dintre români cred că ne vom confrunta cu o criză economică

Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, 64% dintre români cred că ne vom confrunta cu o criză economică, iar 16% dintre ei nu.

Întrebați dacă consideră că nivelul lor de trai s-a schimbat față de începutul anului, 57% dintre ei au zis că rămas la fel, 37% au recunoscut că a scăzut, iar 5% au zis că a crescut.

Principala îngrijorare a românilor pentru perioada următoare este prețul mare la alimente (24%), prețul la utilități (17%), sănătatea personală (14%), prețul la carburanți (13%), ratele la bănci (10%), locul de muncă (8%) și războiul din Ucraina (8%).

Întrebați despre cheltuielile cu coșul lunar alimentar, 48% dintre români au zis că au crescut cheltuielile, 25% au zis că au scăzut, iar 23% au spus că au rămas la fel.

În 2023, 43% dintre români au economisit mai puțin bani decât în 2022

Întrebați câți bani economisesc, 43% dintre români au recunoscut că, până acum, au economisit mai puțin decât anul trecut. 31% dintre ei nu economisesc deloc.

12% economisesc la fel ca anul trecut, iar 3% dintre ei economisesc chiar mai mult decât anul trecut.

Întrebați cât de mult au cheltuit în vacanță de vară din acest an, comparativ cu anul trecut, 42% dintre ei au recunoscut că nu am fost în vacanță în acest an.

24% au zis că au cheltuit mai mulți bani față de anul trecut, 19% au zis că au cheltuit la fel ca anul trecut și doar 8% au cheltuit în această vară mai puțin decât vara trecută.

Despre sondajul de opinie

Acest sondaj de opinie a fost realizat pentru G4Media.ro.

Suma procentelor: în anumite cazuri, suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% fată de 100% datorită rotunjirii valorilor.

Ponderarea datelor: s-au realizat ponderări pe criterii precum: nivel de educație și gen.

Reprezentativitate: eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă (18 ani şi peste) la nivel național.

Marja de eroare: eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,5%.

Universul cercetării: populația adultă (18 ani şi peste), neinstitutionalizată, a României.

Perioada: 16.09.2023 – 20.09.2023

Volumul eșantionului: 700 de subiecți.

Metoda culegerii: CATI (telefonic).