Șeful Băncii Naționale a Ucrainei a decis să demisioneze

Șeful Băncii Naționale a Ucrainei (BNU), Kirilo Șevcenko, a demisionat „din motive de sănătate”. El a ocupat această funcție de la data de 16 iulie 2020.

Potrivit serviciului de presă din Ucraina, până când Rada Supremă va lua o decizie privind demiterea sa și numirea noului șeful al autorității de reglementare, Consiliul Băncii Naționale va continua să își îndeplinească funcțiile în componența actuală.

Deputatul Oleksi Honcharenko a anunțat deja că principalul candidat la șefia autorității de reglementare este Andri Pișni, care a prezidat consiliul de administrație al băncii de stat Oșchadbank din 2014 până în 2020. La rândul său, deputatul ucrainean Iaroslav Zhelezniak a precizat că un vot pentru demiterea lui Kirilo Șevcenko va avea loc în Rada Supremă peste câteva zile.

„Prieteni, din motive de sănătate pe care nu pot continua să le ignor, am luat o decizie dificilă pentru mine. Renunț la postul de președinte al Băncii Naționale a Ucrainei. Am făcut apel către președintele Ucrainei să-mi accepte demisia.

Îi mulțumesc președintelui Ucrainei pentru încrederea arătată și munca comună în beneficiul statului – atât pe timp de pace, cât și pe timp de război.

Încă din primele mele zile la BNU, am fost în primul rând manager anti-criză și mi-am îndeplinit misiunea: să mă asigur că sistemul financiar merge fără probleme în perioada dificilă a războiului la scară largă. Războiul a fost un alt test greu pentru echipa noastră și pentru mine – și l-am trecut cu demnitate”, a fost mesajul lui Kirilo Șevcenko.

Iată ce a făcut Kirilo Șevcenko pentru economia Ucrainei

În cadrul aceleiași declarații, el a enumerat realizările Băncii Naționale ale Ucrainei de când a izbucnit războiul.

„De la începutul războiului, Banca Națională a asigurat buna funcționare a sistemului financiar, a prevenit panica pe piața valutară, a oprit ieșirile de capital la scară largă pentru a proteja rezervele, a menținut inflația la un nivel adecvat în timpul războiului și a susținut bugetul de stat, înțelegând dificultățile strângerii de fonduri în timpul războiului.

Voi sublinia și eforturile noastre diplomatice. Pe de o parte, am activat mecanisme de asistență financiară internațională pentru Ucraina, pe de altă parte, am inițiat la nivel internațional o serie de decizii care au slăbit agresul sau economia lui.

Astăzi, BNU este într-adevăr mai puternic ca niciodată, în capacitatea sa de a face față provocărilor și de a depăși crizele, fiind demn de testul războiului. Și își păstrează capacitatea de a sta la baza redresarii economice postbelice și de a viza întregul sector financiar. Celor care vin după mine, trec sistemul bancar puternic, capitalizat, stabil. Eu cred că așa va rămâne”, a precizat el.

Spre final, acesta le-a transmis câteva cuvinte colegilor săi de la BNU, fiind recunoscător pentru tot ce au realizat împreună pentru Ucraina.

„Sunt recunoscător întregii echipe a Băncii Naționale care s-a confruntat cu cele mai dificile provocări din istoria Ucrainei independente. Sunt mândru să lucrez cu voi. Sunt recunoscător colegilor de pe toată piața financiară. Împreună am ținut sistemul bancar în funcțiune în timpul războiului, am asigurat accesul cetățenilor la servicii financiare, am păstrat stabilitatea financiară în fața celor mai dure circumstanțe. Acest lucru este văzut de ucraineni, acest lucru este admirat și apreciat de partenerii noștri internaționali la toate nivelurile.

Sunt recunoscător partenerilor noștri internaționali pentru cooperarea fructuoasă și sprijinul neclintit al țării noastre și al sectorului său financiar într-o perioadă atât de dificilă. Le mulțumesc colegilor mei de la Verkhovna Rada, Guvernului și altor instituții ale statului pentru cooperare și acele acțiuni comune constructive care au funcționat în beneficiul sistemului financiar și al țării în ansamblu”, a spus Kirilo Șevcenko.

Mesajul său a fost postat pe pagina oficială de Facebook a Băncii Naționale a Ucrainei.