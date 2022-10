Moscova se bucură că Elon Musk încearcă să găsească o soluție de pace pentru a se încheia războiul din Ucraina, subliniind că acest conflict militar se va încheia numai dacă toate condițiile impuse de Rusia vor fi îndeplinite.

„Este un lucru foarte pozitiv că cineva precum Elon Musk încearcă să găsească o soluţie de pace la această problemă. În comparaţie cu mulţi alţi diplomaţi profesionişti, Musk caută încă modalităţi de obţinere a păcii. Iar obţinerea păcii fără îndeplinirea condiţiilor Rusiei este absolut imposibilă”, a declarat, marți după-amiază, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, relatează agenția de presă Reuters.

Declarația sa vine la o zi distanță după ce Elon Musk le-a cerut utilizatorilor Twitter să se pronunțe asupra unui plan de încheiere a războiului declanșat în Ucraina. Fondatorul Tesla a propus alegeri supravegheate de ONU (Organizația Națiunilor Unite) în cele patru regiuni ucrainene (Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie) pe care Guvernul de la Moscova le-a anexat deja la Rusia, după referendumurile care au fost denunțate de către Guvernul de la Kiev și de către Occident ca fiind ilegale și coercitive.

„Rusia pleacă dacă aceasta este voința poporului”, a scris Elon Musk pe contul său de Twitter, cerându-le oamenilor să voteze cu „da” sau „nu” cu privire la acest plan.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022