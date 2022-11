Anunțul momentului despre pensii! Se întâmplă săptămâna viitoare. Nicolae Ciucă: Vom lua o decizie

Nicolae Ciucă a fost prezent recent la sediul central al PNL, unde a vorbit despre subiectele care vor fi abordate săptămâna viitoare, în cadrul coaliției de guvernare. Astfel, premierul a declarat că va fi luată o decizie cu privire la pensiile speciale.

„Este un demers care este în continuare în derulare la Ministerul Muncii şi urmează ca săptămâna viitoare să avem o discuţie şi pe acest subiect şi vom lua o decizie”, a declarat Nicoale Ciucă, punctând că proiectul privind pensiile speciale va fi finalizat până la sfârşitul acestui an.

De asemenea, premierul a ținut să sublinieze din nou că pensiile militarilor sunt pensii de serviciu.

„Nu este doar opinia mea, este opinia celorlalte ţări din Uniunea Europeană şi din NATO care încadrează pensiile militarilor la pensii de serviciu. Ca atare, este o chestiune pe care am spus-o şi îmi menţin aceeaşi părere”, a completat Nicolae Ciucă.

Premierul Nicolae Ciucă a făcut mai multe precizări despre pensii

Anterior, premierul a făcut mai multe precizări despre pensii și a spus că orice decizie luată la Guvern trebuie să fie legală, sustenabilă și dezirabilă. Șeful Guvernului a ținut să precizeze că nu se iau decizii pentru electoratul PNL sau electoratul PSD.

„Aseară am avut o ședință în care am luat o decizie pentru cetățenii români. Așa cum am spus și am susținut de fiecare dată, nu luăm decizii pentru electoratul PNL sau electoratul PSD, sau alt electorat.

La Guvern luăm decizii pentru cetățenii români. S-au vehiculat mai multe cifre. Acele cifre au fost discutate din punct de vedere al abordării tehnice. Era foarte clar că orice decizie luăm ea trebuie să fie legală, să fie sustenabilă și dezirabilă”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Amintim că Guvernul a decis luni, 21 noiembrie, să crească valoarea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023, dar şi să acorde un sprijin destinat special pentru bătrânii cu venituri mai mici. Cel mai mare ajutor va fi primit de pensionarii care au pensiile sub 1.500 de lei.

În acest fel, punctul de pensie va creşte cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a punctului de pensie va deveni, după această decizie, 1.784 de lei.