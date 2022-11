În cursul zilei de luni, 21 noiembrie, ministrul Muncii a declarat la Palatul Parlamentului că proiectul privind pensiile speciale va fi finalizat în câteva zile. Ulterior, acest proiect mult așteptat va fi înaintat Guvernului.

„Vor fi respectate prevederile Curţii Constituţionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, în rest suntem pe ultimele discuţii şi proiectul va fi înaintat Guvernului. În câteva zile înaintăm către Guvern şi către Comisie, după care îl înaintăm în Parlament”, a fost declarația ministrului Marius Budăi.

Conform acestuia, Memorandumul cu tema Contractarea serviciilor de asistență tehnică pemntru implementarea reformei sistemului public de pensii și unele măsuri pentru crearea unui cadru eficient în vederea îndeplinirii jaloanelor afacerente acestei reforme a fost adoptat de Guvern în 28 decembrie 2021.

„În cadrul acestui memorandum se face referire și la jalonul 215 în înțelesul cuprinderilor celor șase categorii”, a spus ministrul.

Acesta a precizat că în ianuarie au fost demarate la nivel de Minister al Muncii discuțiile tehnice cu reprezentanții Băncii Mondiale privind elaborarea proiectului, dar și cu reprezentanții interesați și coeinteresați, reprezentanții celor șase legi. El a spus că, pentru îndeplinirea în continuare a acestui jalon, a mai fost nevoie de încă un memorandum în Guvern, care conținea în principal prevederi privind încheierea de protocoale de implementare a reformei sistemului de pensii.

Ulterior, în iulie, au fost derulate o serie de întâlniri tehnice cu experții Băncii Mondiale pentru a putea identifica o modalitate de elaborare, iar în data de 13 septembrie a avut loc la sediul Ministerului Muncii reuniunea Comitetului de monitorizare a reformei sistemului public de pensii și a reformei pensiilor și indemnizațiilor plătite în baza unor legi speciale.

„La reuniune au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului Muncii, Curții de Conturi, Curții Constituționale, Camera Deputaților, Consiliul Fiscal, Avocatul Poporului, precum și reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice, cu același scop de a continua în culegerea de date și implementarea mai departe a acestei legislații. Toatre instituțiile interesate și enumerate mai sus au trimis puncte de vedere Ministerului Muncii, iar în 21 septembrie 2022 a avut loc o întâlnitre tehnică între reprezentanții Ministerului Muncii, Casa de Pensii, Banca Mondială , Ministerul Investițiilor, și serviciile CE”, a adăugat Marius Budăi.

Pensiile militare nu sunt speciale

Șeful de la Muncă a mai fost întrebat dacă unele pensii ale militarilor vor rămâne ocupaționale, acesta reiterând că aceste pensii nu se încadrează în categoria de pensii speciale. Ministrul Marius Budăi mai spune că tot ce s-a făcut acum este transparent, spre diferență de ceea ce s-a făcut atunci când s-a scris proiectul.

„Ideea mea a fost de la început şi am spus tot timpul că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, însă o să avem proiectul de final. Ceea ce pot să vă spun acum este că am fost extrem de transparent, spre deosebire de ceea ce s-a făcut când s-a scris proiectul, şi am discutat în paralel şi cu Comisia şi cu Banca Mondială, dar şi cu cei interesaţi”, a mai preciza ministrul Muncii.

Nu în ultimul rând, ministrul Marius Budăi a precizat că încă există discuții politice cu privire la jalonul din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care vizează pensiile românilor.

Pensiile militarilor vor rămâne pensii ocupaționale

Anterior, ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, a declarat că pensiile militarilor români nu sunt pensii speciale, ci pensii ocupaționale. Din acest motiv, șeful MApN spune că militarii nu se tem cu privire la schimbarea statutului.

„Sunt pensii ocupaționale, iar discuțiile cu Comisia European sunt absolut normale. Acest jalon 215 ar trebui să țină seama și de raportul Băncii Mondiale care spune că aceste pensii nu sunt speciale, ci ocupaționale. Ne dorim foarte mult ca discuțiile să se concretizeze într-o variantă acceptabilă. Nu am niciun dubiu că pensiile militare vor rămâne pensii ocupaționale. Militarii nu au a se teme că acest statut va fi schimbat.

Am colegi din minister care se află la Ministerul Muncii pentru a discuta aplicat. Strategia mea și a noastră este să menținem importanța socială a acestei profesii și să facem ca domeniul militar să fie unul atractiv”, spunea oficialul român.