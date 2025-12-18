Potrivit datelor analizate, comenzile de mâncare gata preparată continuă să aibă un volum ridicat, însă ponderea lor începe să fie completată de alte tipuri de produse. Lanțurile internaționale de fast-food își mențin o prezență constantă, dar preparatele populare la nivel național provin în mare parte din bucătăriile turcească, orientală și românească.

Shaorma apare frecvent în topul produselor comandate, în diverse variante, ceea ce o plasează printre cele mai solicitate preparate la nivel național.

Datele arată că preparatele tradiționale continuă să genereze volume mari de comenzi. Micii se află pe primul loc în clasamentul preparatelor individuale, cu aproximativ 50.000 de unități comandate de la un singur restaurant.

Această tendință indică faptul că, în ciuda diversității ofertelor internaționale, bucătăria românească rămâne un reper constant pentru consumatori.

Analiza evidențiază diferențe clare în comportamentul de consum în funcție de oraș. În București, comenzile sunt distribuite relativ echilibrat între mai multe tipuri de bucătării, reflectând diversitatea ofertei și a preferințelor.

În Iași, comenzile sunt dominate de preparate de tip shaorma, în timp ce la Cluj-Napoca se remarcă o frecvență mai mare a comenzilor personalizate, cu accent pe garnituri și sosuri. În Brașov, datele indică o preferință pentru porții mari și meniuri consistente.

Dincolo de mâncare, anul 2025 a adus o creștere vizibilă a comenzilor pentru produse alimentare de bază și articole de uz casnic. Produse precum hârtia de uz casnic, apa îmbuteliată sau băuturile carbogazoase apar frecvent printre cele mai comandate.

Sunt raportate și comenzi pentru produse de ultim moment, inclusiv accesorii electronice sau alte bunuri necesare rapid, ceea ce indică o utilizare mai largă a aplicațiilor de livrare.

Datele arată că o parte semnificativă dintre utilizatori folosesc abonamente care reduc costurile de livrare, în special pentru comenzile repetate. Acest comportament este mai pronunțat în categoria produselor de supermarket, unde livrările recurente par să joace un rol important în decizia de comandă.

Potrivit analizei, cele mai mari creșteri se înregistrează la produsele alimentare de bază și la articolele de îngrijire personală. În același timp, anumite categorii de nișă, precum electronicele, au înregistrat un avans comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, semnalând o diversificare a tipurilor de produse comandate prin aceste platforme.