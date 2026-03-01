Conform unei analize interne asupra comportamentului de consum din luna februarie, cele două sărbători au evidențiat obiceiuri diferite de comandă. Astfel, pe 14 februarie, cele mai multe comenzi au fost plasate seara târziu, între orele 21:00 și 23:00, în timp ce pe 24 februarie s-au remarcat vârfuri de activitate la prânz și la începutul serii. În ambele zile, restaurantele de tip fast-food au generat peste o treime din totalul comenzilor.

La nivel național, pe 14 februarie, 85% dintre comenzile plasate au provenit din restaurante, iar 15% din magazine, ceea ce indică o preferință tot mai accentuată pentru surprizele de ultim moment. Aceeași tendință s-a menținut și de Dragobete, pe 24 februarie, când aproximativ 88% dintre comenzi au fost din restaurante și 12% din magazine.

De Valentine’s Day, în topul preferințelor s-au aflat burgerii și meniurile maxi, alături de cartofii prăjiți și sosurile extra. Doar pe 14 februarie, românii au comandat:

Peste 15.000 de produse din restaurantele fast-food;

Peste 5.500 de produse fresh;

Aproape 3.000 de sosuri.

„Luna februarie ne arată, an de an, că oamenii celebrează diferit cele două sărbători ale iubirii. Dacă de Valentine’s Day vedem mai multe comenzi plasate seara, adesea ca un gest spontan, Dragobetele este integrat mai firesc în rutina zilei. Observăm o preferință constantă pentru restaurante, în special în zona de fast-food, dar și un interes tot mai mare pentru comenzile din retail – fie că vorbim despre flori, dulciuri sau mici surprize. Pentru noi, exact aceste momente sunt importante pentru că arată cum aplicația devine parte din gesturile simple prin care oamenii aleg să-și arate aprecierea”, a declarat Alin Șerban, General Manager Wolt România.

În ceea ce privește ziua de 24 februarie, preferința pentru fast-food a rămas în top, în defavoarea preparatelor gătite. Printre cele mai comandate produse de pe Wolt din această zi se numără:

Peste 10.000 de meniuri și produse fast-food;

Peste 2.700 de sosuri;

Aproape 1.000 de shaorme.

În perioada cuprinsă între Valentine’s Day și Dragobete, cele mai multe comenzi plasate prin Wolt au provenit din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Brașov, orașe în care preferințele consumatorilor au combinat restaurantele cu specific internațional și brandurile locale.

Totodată, segmentul magazinelor pentru adulți și al dulciurilor a cunoscut o creștere accentuată, cu peste 40% mai multe comenzi în intervalul dintre cele două sărbători. Și achizițiile de flori, prosecco și produse gourmet au înregistrat un avans semnificativ față de începutul lunii, supermarketurile și florăriile din aceleași mari orașe aflându-se în topul preferințelor utilizatorilor.