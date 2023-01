Șeful Complexului Energetic Oltenia a fost demis! Vestea venită chiar acum

Consiliul de supraveghere din Consiliul Energetic Oltenia l-a demis din funcție pe directorul general Daniel Burlan, arată Antena 3, care adaugă că aceiași soartă a avut-o și Marius Negru, un alt membru al directoratului Complexului Energetic Oltenia.

Amintim că ministrul Energiei, Virgil Popescu, a făcut o cerere în acest sens, însă cei doi su refuzat să demisioneze în cursul zilei de luni.

Decizia consiliului de supraveghere din Consiliul Energetic Oltenia vine în contextul în care, săptămâna trecută, trei persoane și-au pierdut viașa la cariera minieră Jilț Sud, iar alte zece au fost rănită după ce o mașină s-a prăbușit în interiorul carierei.

La momentul respectiv, Daniel Burlan declarase că nu se poate da vina pe el pentru că oamenii s-au urcat mai mulți într-un vehicul.

De asemenea, ministrul Energiei, Virgil Popescu, ceruse extinderea controlului la toate achizițiile care au avut loc în perioada de când Daniel Burlan a devenit președintele Comitetului Director al Complexului Energetic Oltenia.

Schimbări majore după tragedia de săptămâna trecută

Tragedia de săptămâna trecută a determinat schimbarea din funcție a mai multor persoane. Prim-ministrul Nicolae Ciucă ceruse măsuri împotriva celor care sunt vinovați de acest accident, dar a cerut și măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă la Complexul Energetic Oltenia.

Șeful Sucursalei Miniere Jilț, Florentin Gheorghescu, și-a dat demisia după această tragedie, iar alți doi șefi din cadrul instituției au fost înlocuiți.

Daniel Burlan anunțase și el că a demarat o anchetă pentru a fi determinate motivele și cauzele care au dus la decesul a trei bărbați.

„Am demarat o anchetă să văd care sunt motivele şi care cauzele pentru ce s-a întâmplat atunci. Nu am crezut că se poate întâmpla aşa ceva. Nu am crezut că după ce am dat dispoziţie să se îmbrace în maşini numai numărul admisibil de persoane. Şi eu am rămas uimit de ce se poate întâmpla după ce comunic că nu au voie şi se întâmplă astfel de evenimente. Deci acel eveniment este în curs de cercetare”, a declarat Daniel Burlan.