Virgil Popescu cere eliberarea din funcție a directorilor CE Oltenia după accidentul petrecut săptămâna trecută

Așadar, ministrul Energiei a cerut Consiliului de supraveghere al CE Oltenia eliberarea din funcție a doi membri ai Comitetului director al companiei. Este vorba despre președintele Comitetului director Daniel Burlan și lui Marius Negru, membru al Comitetului director.

De asemenea, Virgil Popescu a cerut și eliberarea din funcții a mai multor persoane care au legături cu accidentul petrecut săptămâna trecută, în care au murit trei persoane.

Este vorba de responsabili din Direcția Comercială, de persoanele care au întocmit caietele de sarcini pentru achiziția de servicii de transport, a celor responsabili de reabilitarea drumurilor de acces spre cariere, precum și a coordonatorului activității de protecție a muncii.

Virgil Popescu a anunțat extinderea controlului la toate achizițiile complexului care duc către carierele de exploatare.

Totodată, ministrul Energiei a anunțat și extinderea controlului la toate achizițiile complexului care duc către carierele de exploatare.

Amintim că trei persoane au murit și 10 au ajuns la spital în urma accidentului produs la exploatarea minieră Mătăsari din județul Gorj.

Potrivit CE Oltenia, marți, în jurul orei 13.00, în perimetrul carierei Jilț Sud, personalul care a participat la intervenția mecanică la Excavatorul 1400-05 a urcat într-un mijloc auto pentru a se deplasa la sediu.

În timpul coborârii pe o pantă, înaintea podului de traversare a transportatorului cu banda T 204, autovehiculul a derapat pe pod și a căzut peste transportor, impactul soldându-se cu 16 victime. Printre acestea se numără 14 salariați ai CE Oltenia, din care 3 au decedat.

Mai multe persoane au fost schimbate din funcție sau au demisionat în urma tragicului eveniment

În urma evenimentului, mai multe persoane, printre care directorul Sucursalei Miniere și șeful Carierei Jilț Sud, au fost schimbate din funcție sau au demisionat.

Premierul Nicolae Ciucă a cerut măsuri concrete atât împotriva celor care se fac vinovați de producerea accidentului, cât și măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în Complexul Energetic Oltenia, după accidentul de marți, de la exploatarea minieră Mătăsari din județul Gorj.

„Am demarat o anchetă să văd care sunt motivele şi care cauzele pentru ce s-a întâmplat atunci. Nu am crezut că se poate întâmpla aşa ceva. Nu am crezut că după ce am dat dispoziţie să se îmbrace în maşini numai numărul admisibil de persoane. Şi eu am rămas uimit de ce se poate întâmpla după ce comunic că nu au voie şi se întâmplă astfel de evenimente. Deci acel eveniment este în curs de cercetare”, a declarat Daniel Burlan.