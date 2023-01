Daniel Burlan, directorul Complexului Energetic Oltenia, a declarat că aşteaptă rezultatele unei anchete în ceea ce priveşte tragedia din Cariera Jilţ Sud, în care trei mineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 10 au fost răniţi.

Ce spune directorul CE Oltenia despre tragicul accident?

„Am demarat o anchetă să văd care sunt motivele şi care cauzele pentru ce s-a întâmplat atunci. Nu am crezut că se poate întâmpla aşa ceva. Nu am crezut că după ce am dat dispoziţie să se îmbrace în maşini numai numărul admisibil de persoane. Şi eu am rămas uimit de ce se poate întâmpla după ce comunic că nu au voie şi se întâmplă astfel de evenimente. Deci acel eveniment este în curs de cercetare”, a declarat Daniel Burlan, directorul Complexul Energetic Oltenia, la Antena 3.

Trei directori ai CE Oltenia au fost demiși din funcție

Reprezentanții Complexului Energetic (CE) Oltenia au anunțat, miercuri, demisia a trei directori ai companiei, în urma accidentului produs marți, la Cariera Jilț Sud, unde trei persoane au decedat şi alte 10 au fost rănite.

„În urma evenimentului care a avut loc în dată de 17.01.2023, la Cariera Jilț Sud, Directoratul CE Oltenia a luat act de demisia domnului Gheorghescu Florentin Nicu din funcția de director al Sucursalei Miniereși a decis numirea domnului Paraschivu Ion în această funcție.

Domnul Paraschivu Ion a deținut anterior funcția de director DirecțiaTehnică, director Direcția Producție și director adj. Mecanic în cadrul Sucursalei Miniere, desfășurându–și activitatea în cadrul sectorului minier începând din anul 1990.

De asemenea, Directoratul CE Oltenia a decis schimbarea din funcția de șef UMC Jilț a domnului Dancau Doru și numirea domnului Vulpe Viorel pe această funcție, precum și schimbarea din funcția de șef al Carierei Jilț Sud a domnului Grecu Sorin și numirea în această funcție a domnului Turtoi Tiberiu.

Domnul Vulpe Viorel a deținut funcția de inginer șef Producție la Sucursala Minieră și, anterior, șef Unitate Minera Jilț Nord, iar domnul Turtoi Tiberiu a deținut funcția de șef schimb Sector.”, au transmis reprezentanţii CE Oltenia