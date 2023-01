Totodată, acesta a cerut demisiile directorului sucursalei miniere, a şefului exploatării miniere şi a şefului carierei Jilţ Sud.

”Mie mi se pare normal ca cei care răspund de acest lucru, de minerit, să-şi piardă funcţiile deci acest lucru este normal, nu aştept raportul Corpului de Control pentru acest lucru, vreau ca mâine acest lucru să se întâmple”, a declarat Virgil Popescu.

Marți seară, 17 ianuarie, ministrul Energiei s-a aflat în județul Gorj, unde s-a întâlnit cu autoritățile și a anunțat că zece dintre minerii răniți în accident și internați în trei spitale se află în stare stabilă. Virgil Popescu s-a oprit întâi la cariera Jilț Sud, iar după aceea a discutat cu șefii Complexului Energetic Oltenia. Totodată, a transmis condoleanțe familiilor celor trei mineri decedați.

”Am vorbit deja cu şeful Corpului de Control al Ministerului Energiei şi mâine o echipă formată din trei va veni la Complexul Energetic Oltenia pentru evaluarea stadiului securităţii în muncă, pentru a vedea dacă s-au respectat planurile. Este o anchetă administrativă pe care noi dorim să o facem în paralel cu ancheta pe care Parchetul o face împreună, ci ITM-ul, cu Poliţia”, a spus acesta.

Virgil Popescu a cerut demisia celor responsabili pentru tragedie

De asemenea, ministrul a cerut demisia directorului sucursalei miniere, a şefului Exploatării miniere şi a şefului carierei Jilţ Sud.

”Asemenea tragedii nu trebuie să se mai repete şi cei care sunt responsabili trebuie să-şi ia toate măsurile în aşa fel încât o tragedie de acest fel să nu se mai repete niciunde. Fac un apel public la cei care răspund de securitatea în muncă în toate industriile din România să verifice, începând de mâine, absolut toate normele, că se respectă normele de securitate în muncă, pentru că este chiar o tragedie ce s-a întâmplat şi ea nu trebuie să se mai repete”, a declarat acesta.

Virgil Popescu a estimat că ancheta administrativă nu va dura foarte mult.

”Asta îmi doresc, asta vreau, ca să existe negru pe alb scris de către Corpul de Control al ministrului Energiei, tocmai pentru a preîntâmpina toate aceste lucruri în viitor, pentru că tragedia de astăzi, pe lângă gravitatea ei, trebuie să şi învăţăm din ea”, a răspuns acesta când a fost întrebat cu ce sunt transportați muncitorii în carieră.

Ministrul a fost întrebat și ce așteptări are de la Corpul de Control dacă a cerut demiterea şefului sucursalei miniere, şefului EMC şi şefului carierei.

”Această maşină nu era omologată, din ce am aflat, pentru transportul persoanelor, era omologată pentru transportul mărfurilor şi am înţeles că putea transporta unu plus doi, în faţă. Din câte am înţeles era vorba de 16, care oricum este cu mult peste posibilitatea de transport a acestei maşini”, a răspuns acesta.

Întrebat de ce nu s-a investit în echipamente pentru muncitori, dar în schimb s-au dat prime la Complexul Energetic Oltenia, Virgil Popescu a spus că ”cei care au dat prime vor răspunde pentru primele date în mod ilegal”.

”Îmi pare atâta de rău, credeţi-mă, şi încerc să ajut cât pot şi de aia încerc să împing pe toată lumea de la spate ca familiile să fie ajutate şi cei care sunt în spital să fie ajutaţi”, a mai spus el, când a aflat că soția uneia dintre victime este însărcinată.

Managerul CE Oltenia nu crede că este necesar să demisioneze

Daniel Burlan, managerul Complexului Energetic Oltenia, a anunțat că angajaţii de la cariera Jilţ Sud sunt transportaţi exclusiv cu autoutilitare 6×6 şi cu tracţiune integrală, cu o capacitate maximă de 8 persoane şi şofer. acesta a adăugat că familiile minerilor decedați vor primi ajutoare financiare.

”Am luat decizia ca accesul în carieră să se facă doar pe acele căi de acces sigure, care nu pot să expună la pericol transportul cu acele autoutilitare 6×6”, a declarat acesta marți seară, adăugând că minerii sunt transportaţi cu autoutilitarele cu tracţiune pe şase roţi şi cu capacitate de nouă persoane.

”Este poate nesemnificativ pe lângă suferinţa familiilor, a colegilor, aceste ajutoare, în contract avem 40.000 de lei pentru fiecare familie a salariatului decedat plus angajarea unui membru din familia respectivă şi ajutoare pentru salariaţii care se află internaţi. Dar în funcţie de necesităţi putem discuta cuantumul acestor ajutoare”, a mai spus Daniel Burlan.

”Vedem în funcţie de… eu cred că trebuie să facem ceva şi, aşa cum am făcut în ultima perioadă, să continui activitatea în cadrul Complexului Energetic Oltenia într-un moment în care era cât pe-aci să se declare falimentul Complexului Energetic Oltenia, cred că Complexul trebuie să îşi continue activitatea şi este nevoie de, poate, persoane responsabile, eu sunt o persoană responsabilă”, a răspuns acesta când a fost întrebat dacă va demisiona din funcție.

De asemenea, a spus că nu a primit nicio demisie de la subalternii săi.

Despre faptul că accidentul a avut loc în jurul orei 13.00, iar ISU a primit solicitare câteva zeci de minute mai târziu, Daniel Burlan a spus că ”probabil salariaţii de acolo au încercat să acorde primul ajutor”, precizând că nu cunoaște firul evenimentelor și că s-a deplasat acolo imediat cum a fost informat despre tragedie.

Managerul CE Oltenia a spus că există contracte pentru transportul de marfă şi pentru transportul de persoane, iar șoferul este angajatul unei firme care are contract pentru acest serviciu prestat în cadrul carierei.

”Drumurile, din păcate,… este o problemă generală în carierele miniere. Se excavează continuu într-o carieră, se decopertează, se şi întreţin, dar într-o asemenea perioadă în care sunt precipitaţii, şi săptămâna trecută, şi la începutul acestei săptămâni, drumurile se degradează. Întreţinerea lor cu utilaje se face cu utilaje clasice, dar odată decopertat acel strat de nămol, se creează din nou o peliculă”, a declarat acesta la finalul vizitei ministrului Energiei în județul Gorj.

Daniel Burlan și-a cerut scuze public pentru declarația sa, despre care a spus că „a fost interpretată altfel” decât și-ar fi dorit și a precizat că nu este ”un bun comunicator”.