Un economist de la Medserv Min, companie controlată majoritar de Complexul Energetic Oltenia, a fost reținut pentru delapidarea a 331.700 de lei. Acesta ar fi transferat banii, prin 16 transferuri bancare, în contul unor persoane fizice, urmărind obţinerea unor avantaje de natură financiară.

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, coordonați de un procuror, au decis reținerea lui pentru 24 de ore. Poliţiştii de investigaţii economice continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs delapidarea.

„La data de 26 august a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, în baza probatoriului administrat într-un dosar penal, au dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore şi introducerii în arestul IPJ Gorj a unui bărbat de 52 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârşirea infracţiunii de delapidare”, a transmis, miercuri, Poliția Județeană Gorj.

Societatea Comercială Medserv Min S.A. este unitate de prestări servicii medicale care are în principal următoarele activitati:

Obiectul principal: 8696 activitati de medicina tradițională, complementară și alternativă;

Alte activităţi: Activităţi referitoare la sănătatea umană, 8610 Activităţi de asistenţă spitalicească; 8621 Activităţi de asistenţă medicală generală; 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată ; 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică;

Activităţi conexe – conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 527 / 1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale : activităţi de tehnică dentară;activităţi de laborator de analize medicale (biologie medicală, biochimie medicală, chimie medicală); activităţi de fizică medicală; activităţi de fiziokinetoterapie; activităţi de psihologie medicală; activităţi de psihologia muncii şi organizaţională; activităţi de psihologie în transporturi; activităţi de psihologia apărării şi siguranţei naţionale;activităţi de psihologie educaţională; activităţi de transport medicalizat prespitalicesc; activităţi de logopedie; activităţi de sociologie medicală; activităţi de cultură fizică medicală; activităţi de optometrie medicală; optică medicală; activităţi de protezare ortopedică; activităţi de protezare auditivă; activităţi de toxicologie; activităţi de informatică medicală; activităţi de bioenergie; activităţi de consulting medical.

Societatea îşi desfăşoară activitatea atât la sediul societăţii cât şi prin înfiinţarea de puncte de lucru în judeţ şi în ţară. SC Medserv Min SA Tg-Jiu realizeaza examinări medicale respectand procedurile Sistemului de Management Integrat aferent Standardelor ISO 9001/2008, ISO 14001/2005, OHSAS 18001/2007, atestate de către organismul de certificare Business Systems Certification – prin QUAY AUDIT CERTIFICARE.