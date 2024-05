În schimb, Chirițoiu a subliniat că, în cazul Valea Jiului, Comisia Europeană dorește ca autoritățile române să respecte deciziile deja luate.

Bogdan Chirițoiu a dat asigurări că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) „merge bine pe zona de ajutor de stat” şi nu sunt întârzieri la acest capitol.

„Începem şi lucrăm pe noile fonduri de coeziune, deci pe noul buget, şi aici lucrurile până acum sunt în grafic. Cazuri importante la Bruxelles: CFR Marfă, pe care nu-l văd atât de urgent, pentru că, repet, comparativ cu TAROM, unde ne era frică că dacă nu vine ajutorul rămânem fără TAROM, aici CFR Marfă merge, e pe profit operaţional, e ok. E un subiect important, trebuie să-l rezolvăm, că nu ne lasă Comisia Europeană să nu implementăm decizia lor, dar nu e ceva cu care noi să ne grăbim foarte tare, nu e ceva ce vrem noi atât de mult să facem, deşi e un moment bun şi ar fi bine să rezolvăm problema, că cine ştie cum mai evoluează lucrurile în viitor. Deci, aş vrea să rezolvăm şi dosarul CFR Marfă, dar nu-l văd, repet, atât de grav cum era TAROM unde mă temeam că n-o să mai avem ce salva la un moment dat, dacă nu obţinem decizia Comisiei. Cu CFR Marfă nu suntem în aceeaşi situaţie de de risc”, susține Bogdan Chirițoiu.

Potrivit acestuia, în perioada următoare, Consiliul Concurenței se va concentra intens pe sectorul nuclear, deoarece urmează notificarea ajutorului de stat pentru construcția Reactoarelor 3 și 4. De asemenea, se discută retehnologizarea Unității 1.

Bogdan Chiriţoiu a făcut referire şi la tendinţele din domeniul concurenţei.

„Două lucruri: avem din ce în ce mai mare preocuparea asta de a proteja firmele mici faţă de firmele mari şi nu o mai facem numai prin Legea concurenţei. Ce aveam noi până acum, instrumentul numit abuz de poziţie dominantă, acum avem şi la nivel european şi la nivel naţional o serie de alte instrumente. Pe zona de alimentaţie avem acea directivă privind practici comerciale neloiale pe fluxul alimentar (Unfair trade practices, transpusă prin Legea 81/2022 – n. r.). Pe plan naţional am introdus o prevedere numită exploatarea poziţiei superioare de negociere, care priveşte tot raportul ăsta de firme mai mari şi mai mici. Am deschis acum o primă investigaţie pe aceasta, folosind aceste atribuţii pe care le avem, repet, exploatarea poziţiei superioare de negociere. De îndată ce facem inspecţiile, în două săptămâni, cred, o să vă anunţăm despre ce e vorba. Deci, e o preocupare şi europeană şi naţională şi am primit şi primim noi instrumente şi începem să folosim aceste noi instrumente legale”, a detaliat acesta.