Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a făcut anunțul așteptat cu privire la demararea lucrărilor la 20 dintre cele 27 de spitale incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Această mișcare strategică vine ca un răspuns la necesitatea imperioasă de modernizare a infrastructurii medicale în țară.

Ministrul a subliniat că eforturile de modernizare nu se limitează doar la spitale, ci vizează și îmbunătățirea medicinii de familie, dezvoltarea centrelor comunitare integrate și a ambulatoriilor specializate în controlul infecțiilor. Aceste proiecte sunt deja în desfășurare, iar peste 3.200 de contracte au fost semnate, acoperind peste 98% din suma alocată Ministerului Sănătății pentru PNRR. Procesul de plată a început deja, iar se așteaptă ca acesta să se accelereze odată cu prezentarea cererilor de plată din partea celor care derulează proiectele.

Ministrul a subliniat, de asemenea, necesitatea de a aduce „bani noi” în sistemul de sănătate pentru a face față cerințelor tot mai mari. Chiar dacă sumele par substanțiale, acestea sunt esențiale pentru asigurarea unui sistem de sănătate eficient. A propus o serie de măsuri pentru generarea de resurse financiare suplimentare, inclusiv extinderea plătitorilor de asigurări sociale de sănătate și dezvoltarea asigurărilor private.

„Sunt spitale din PNRR, încep lucrările imediat la 20 din cele 27 de obiective care au fost acceptate pentru finanţare. Sunt unii care au anumite întârzieri şi sigur că lucrul acesta o să fie evaluat nu peste mult timp. Bineînţeles, investim în medicina de familie, centrele comunitare integrate, ambulatorii de specialitate în dotarea spitalelor pentru controlul infecţiilor şi toate aceste proiecte sunt în derulare. Am semnat 3.200 de contracte însemnând peste 98% din suma aflată la dispoziţia Ministerului Sănătăţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Am început şi plăţile, dar lucrul acesta se va accelera în perioada următoare când vor exista cereri de plată din partea celor care derulează proiectele”, a afirmat ministrul la Conferinţa „Pria Financing the Healthcare System in Romania”, a declarat Alexandru Rafila.