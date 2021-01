Raed Arafat a declarat, în timpul unei emisiuni, că a fost un an dificil și trist deoarece a pierdut medici, pompieri, polițiști și ambulanțieri.

„Un an greu și un an trist pentru că am văzut ce însemnă impactul acestui virus și am pierdut colegi, medici, pompieri, polițiști, ambulanțieri. Și pentru mine s-a schimbat stilul de viață. Eu eram obișnuit să mai ies, să mă duc la un film. Și eu am resimțit aceste restricții. Mi-a lipsit socializarea. Îmi doresc, ca toată lumea, să mă întorc la normalitatea pe care cu toții o vrem, dar știm că nu este ușor.

Acest an ne-a arătat și o față a unora care s-au folosit de asta ca să dezinformeze, ca să atace, să inducă în eroare populația și acest lucru s-a resimțit. A fost o surpriză să vedem aceste aspecte, nu ne-am așteptat. A fost un an al sacricifiului”, a declarat Raed Arafat la Realitatea Plus.

Raed Arafat spune ce ne așteaptă în 2021

În noaptea dintre ani, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, le-a transmis un mesaj românilor. Acesta a afirmat în postarea sa de pe Facebook că anul 2020 a fost unul al provocărilor, care „ne va marca viața mult timp înainte”.

„Anul 2020 a fost anul provocarilor; un an fara precedent in istoria recenta, care ne va marca viata mult timp inainte.

Un an care ne-a aratat cat de uniti ar trebui sa fim, si cat de greu este sa ne luptam dezbinati si sa facem fata unor provocari fara precedent.

Va urez ca anul nou sa fie unul mult mai bun, un an al sperantei, al reusitelor, plin de realizari si mai ales unul care sa aduca tuturor sanatate! La Multi Ani!”, a scris Raed Arafat în postarea sa pe Facebook.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea